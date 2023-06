Kecskeméten a Hírös Agóra Nkft. kínálja a legnagyobb választékot táborokból: 73 sajátot és 19 külsőst, partneri megállapodás alapján. A részletekről Habuda Ibolya, a Hírös Agóra táborokért felelős munkatársa számolt be.

– Idén is nagy az érdeklődés táboraink iránt, már számos be is telt. Elsősorban online foglalnak és fizetnek a családok, de vannak, akik személyesen keresik fel intézményünket. Természetesen még mindig érdemes végigtekinteni a kínálatunkat, hiszen vannak még izgalmas programokat garantáló táborok – mondta az elején a szakember.

A Hírös Agóra táborválasztéka idén is megközelíti a százat. Ebből 73 saját szervezésű, 19 pedig a People Team által szervezett. Míg az előbbiek ötnapos, napközis jellegűek, parádfürdői táboraik a Mátrában hatnapos, bentlakásosak.

A People Team ottalvós, hétnapos táborai pedig a Neumann Egyetem Homokbányai Campusán lesznek.

– A táboraink közül sok már betelt a nagy érdeklődésre tekintettel, de vannak még szabad helyek. A legtöbb helyben, a Hírös Agórában vagy az Ifjúsági Otthon épületében érhető el, de vannak más helyszínek is, így például az anyaintézményhez tartozó hetényi közösségi házban, a Kék Elefánt közösségi térben vagy éppen a Tőserdőben – tette hozzá Habuda Ibolya.

A jelentkezések száma azt mutatja, hogy idén nagyon népszerűek a sakk, csillagász, madarászó, asztalitenisz, dob- és ütőhangszer, Kutyával egy mosolyért, felfedező, angol, csillagtúra, propeller, bűvész, kézműves és játékos táborok.

– Ezen a nyáron tovább tart a tábori szezon: június 19. és augusztus 25. között várjuk a táborozó gyerekeket. Ez két héttel hosszabb, mint korábban, de a tapasztalatok alapján van rá igény, hogy szinte az iskolakezdésig kitoljuk a határidőt. Igaz, az utolsó két hétben csak egy-egy tábort szervezünk – jegyezte meg a szakember.

Vannak még üres helyek néhány táborban.

Így például választható még több héten a tánctábor, egy újfajta Mozogva tanulni tábor, a Csingiling barkács tündér kalandjai erdőpedagógiai tábor, valamint kezdő csoportokat indítanak az elmúlt években igen népszerűvé vált Mentés másként életmentő táborra.

Természetesen idén is több héten át elérhető a nyári ovitábor.

Parádfürdőn az egyhetes Léleknek sem Art alkotótábor a gyerekek lelki egyensúlyára helyezi a hangsúlyt a képzőművészet eszközeivel, míg az 1991 óta folyamatosan megszervezett Fantázia drámajátszó tábor idén a Nyomolvasók táborába vezet. A megfigyelés és a képzelet segítségével kutatják a gyerekek a vadon élő állatok életét. A People Team táborai is sokszínűek: lesz többek között angol-, filmes-, gamer-, programozó-, robotika-, drón-, 3D konstruktőr-, bróker-, fotós-, író-, színházi-, tudós-, kuktatábor is.

– Az árak a Hírös Agóra Nkft. tekintetében nem sokat változtak, a legolcsóbb tábor ára 25 ezer, a legdrágább, az alapanyagok miatt 49 ezer forint.

A legtöbb azonban 30–37 ezer forint között érhető el. Ettől a partneri, illetve a parádfürdői ottalvós táborok drágábbak, de ott a teljes ellátás és a szállás is benne van az árban – mondta Habuda Ibolya.

A táborok mellett a Hírös Agóra több gyermek- és felnőtt programmal is készül a nyárra. Idén is lesz Vakáció Mozi, Meseudvar, valamint Fiesta udvar.