Az esemény vendége volt Orbán Anikó, a Köznevelési-igazgatási Főosztály osztályvezetője Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár üdvözletét tolmácsolta, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az eseményen. Helyette Orbán Anikó foglalta össze a program eredményeit. Elmondta, az Arany János Program szakképzést érintő pillérét 2007-2008-ban indította az akkori Oktatásért Felelős Minisztérium. A programindítás hátterében az állt, hogy a hazai oktatási rendszer esélyteremtő funkcióját erősíteni kellett.

A program azt a célt szolgálta, hogy a tanulás a jó teljesítmény lehetősége egyformán hozzáférhető legyen mindenki számára.

Hét fenntartó kapcsolódott be és tanévenként több mint 600 tanuló vett részt a programban. Orbán Anikó hangsúlyozta, a kezdetek óta rengeteg munkát fektettek be a résztvevő kollégiumok és a velük együttműködő középiskolák pedagógusai, vezetői, fenntartói, az intézményi mentorok a tanulók előrehaladásának támogatásába. Így a program megvalósítása során jelentős eredmények születtek. Nagyon fontos eredmény, hogy tíz év átlagában csökkenést ért el a program a lemorzsolódók arányában, a résztvevő iskolák közül pedig többen is felkerültek az elmúlt években azon kiemelkedő teljesítményű iskolák listájára, amelyek pedagógia munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik hátrányos helyzetét. A tanulók körében végzett felmérés szerint 79 százalékuk gondolta úgy, hogy a program mindenképpen javította esélyeiket a tanulásra, a végzettség megszerzésére. A programnak köszönhetően szakmai kapcsolatok alakultak és mélyültek el, számos, a tanulók előrehaladását támogató pedagógiai szakmai fejlesztés történt intézményi szinten, egyéni fejlesztési tervek, karriertervek készítésétől a mérésértékelés folyamatán keresztül a szociális támogatások rendszeréig – sorolta az osztályvezető.

Azt is elmondta, hogy a program egyik legfontosabb pedagógiai hozadéka az, hogy korábbiaknál szervesebben össze tudott kapcsolódni a kollégiumi nevelés és az iskolai oktatás. Természetessé vált, hogy a pedagógiai munka nem magányos hősök tevékenysége, hanem csapatmunka, amelyben a diákok sokféleségéhez igazodva pedagógiai segítők, támogató szakemberek és a szülők is helyet kaptak.