Szabó Klára a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek és tehetséggondozó szervezetek elismeréseként odaítélt Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat május 16-án vehette át. A Gong műsorában elmondta, hogy telefonon értesült Homoki Mártától, a Kecskeméti EGYMI vezetője, hogy őt jelölték a díjra. Mint fogalmazott, olyannyira elérzékenyült, hogy elsírta magát, hiszen megjelent előtte az elmúlt 30 év, melyben az autistákért dolgozott szülőtársaival. Hozzátette: akkor úgy érezte, hogy már a jelölés maga munkája megkoronázása volt, függetlenül attól, hogy megkapja az elismerést vagy sem.

Számára külön megható volt, hogy az autista gyermekek körében végzett fejlesztői munkát is értékelték annyira, mint a kiemelkedő képességű fiatalok támogatását.

Elmondta, hogy már 1998-as egyesületté válásuk előtt bekapcsolódtak a korábban is működő Autisták Oktatásáért Alapítvány munkájába, amit a kecskeméti autisták tanításáért hoztak létre pedagógusok. Szabó Klára szerint akkor teljes egységben, és azonos célokért dolgozott mindenki, és folyamatosan egyre több szülő csatlakozott a közösséghez. Azt is elmondta, hogy a kezdeti időkre visszaemlékezve hihetetlennek tűnik, hogy 2019-ben az országban elsőként Kecskemét lett az autizmus mintavárosa, hiszen az elején még azért is küzdeni kellett, hogy székek legyenek az újonnan induló csoportokban. De a sok támogatónak és az önkormányzatnak köszönhetően oda jutott a város, hogy már a felnőtt autistáknak is létezik ellátás.

Éppen ezért az autizmus nappali ellátása terén kiemelkedik a megyeszékhely.

Arról is beszélt, hogy az egyesület létszáma az utóbbi 8-10 évben megnőtt, 130 körüli taggal. A tagok a munkájuk és autista gyermekük nevelése mellett vesznek részt az egyesület életében. A vezető nem tagadta, hogy ők, az alapítók már elfáradtak, ezért szeretnének bevonni aktív szülőket és pedagógusokat a munkába. Ez azt jelentené, hogy nagyon előkészített módon átadnák a munkát az erre vállalkozóknak, akik kedvet, tehetséget éreznek erre és nem riadnak vissza attól, hogy akár gyökeresen megváltoztassák az egyesület működését. Elmondta, hogy 2026-ig szól vezetői mandátuma, és addig az elnökség szeretné felkészíteni az utódját.

Szót ejtett egy tavalyi Terület- és Településfejlesztési Operatív Programbeli (TOP) pályázatról, ami működésük legnagyobb pályázata volt.

A sikeres pályázat keretében számos eszközt tudtak beszerezni, melyek felhasználása köré programokat alakítottak ki: így volt főzőklub és informatikai klub.

A programokat az ellátó intézményeknél valósították meg és a pályázat zárultával ez a sok eszköz az intézményeknél maradhatott.

Szabó Klára elmondta, hogy egy közelmúltbeli miskolci konferencián találkozott a város autizmusügyi kalauzával, és olyannyira beleszeretett a kiadványba, hogy elhatározta: megalkotja a kecskeméti változatot.