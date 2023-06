A rendezvényt a település centrumában szervezték meg, ahol a nagyszínpadon léptek fel a csoportok, és itt köszöntötte Takácsné Stalter Judit polgármester a közönséget. Mint mondta, a fesztivál ötlete egy közös főzés utáni vitából pattant ki. Néhány éve a helyi asszonyok összejöttek főzni, és kiderült, hogy ugyanazt az ételt másként készítik a település egyik végén mint a másik végén. De ha itt ekkora a különbség, akkor más sváb településeken ugyanezeket hogy készíthetik? A nyelvi különbségek léteznek, mert máshonnan települtek be a XVIII. században a németek, talán még a viseletek is eltérőek, de az ételkészítés különbségei nem voltak ismertek. Hogy lehet ezt megismerni? El kell hívni a sváb települések hagyományőrzőit, hogy bemutassák tudásukat. Ez a fesztivál immár harmadik alkalommal a közös és mégis különböző tudás felelevenítését szolgálja. Másrészt új barátokat szereznek az idelátogatók, a régi kapcsolatok pedig felelevenednek – mondta a polgármester. Beszéde végén köszönetet mondott a szervezőknek.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a megjelenteket. Javasolta, hogy mindenki felejtse el a diétát, mert ez a nap nem a fogyásról szól, ő is a nagyobbik mellényét vette fel. Biztatta a helyieket és a vendégeket, hogy a sváb származásukat őrizzék meg, mert hatalmas kincs a közösség számára. Az esemény érdekessége volt, hogy a műsorvezető Káposzta Lajos a magyar nyelv mellett németül is elmondta az összes tudnivalót a fellépőkről miközben ismertette a napi program érdekességeit.

A fesztiválon tizenhat település képviseltette magát: Bácsbokod, Budapest XVIII. kerület, Érsekhalma, Feked, Geresdlak, Hajós, Harta, a Kiskunhalasi SZC főző csapata, Nemesnádudvar, Pomáz, Rácalmás, Szigetszentmárton, Tolna-Mözs, Császártöltés, Gara, Vaskút. Összesen tizenkilenc helyen főztek, kóstoltattak a résztvevők.

A töltésiek például gerslis káposztát, vadpörköltet, krumplis és kelt kalácsot készítettek. A kiskunhalasiak, gombócos káposztával és nadrágos kaláccsal várták a vendégeket. A budapestiek babos tésztát, az érsekhalmaiak csörögét, a fekediek babos egytál ételt, a geresdlakiak geresdlaki gőzgombócot, a hartaiak kolbászos káposztát, a nemesnádudvariak például bőrös borjúpörköltet is készítettek. A támogató jegyek megvásárlásával lehetett az érdeklődőknek kóstolniuk. Öt kis adag ételt, süteményt lehetett a jegyekért kapni. Vélemények alapján két három adag kóstoló után szinte jól is laktak a vendégek. A rendezvény estig tartott.