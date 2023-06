Először a levelei bújnak ki, ezek rendszerint 8-15 centiméter hosszúak, keskenyek, hosszúkás-lándzsás alakúak és ép szélűek, majd a toktermését is kifejleszti, ami közvetlenül a talaj felszínén helyezkedik el.

A termés kívülről is jól láthatóan három rekeszből áll, ebben érnek be a magok. A növény terjesztésében a hangyák is segédkeznek, ugyanis magjai magas keményítő tartalmúak, így táplálékként szívesen begyűjtik – számolt be Tóth Tímea, gyepvédelmi tanácsadó, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.

A homoki kikerics toktermése közvetlenül a talajfelszínen helyezkedik el

Fotó: Tóth Tímea / knp.hu

– A magok beérését és a toktermés felnyílását követően a levelei elszáradnak, és a gumó a száraz, meleg nyarat a talaj alatt vészeli át. Ősszel jelennek meg lilás-rózsaszín virágai, szeptemberben lehulló csapadékot követően gyakran nagy mennyiségben. Élőhelyét tekintve a nyílt és zárt homokpusztagyepeken fordul elő, de sok helyen az eredeti gyepes élőhelyére telepített erdők alatt is fennmaradt a faj. A homoki kikerics Magyarországon fokozottan védett növény, valamint európai közösségi jelentőségű faj is egyben – olvasható a knp.hu oldalon.