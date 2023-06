A szakemberek két VR, vagyis virtuális valóság szemüveggel látogattak el a Margaréta Otthonba, ahol így több mint 25 bentlakó tehetett városi sétát Róma vagy Prága utcáin, nézhette meg a műemlékeket, gyönyörű tereket, a kirakatokat, az embereket, de a bátrabbak elkalandoztak a svájci hegyekbe vagy a tenger mélyére teknősökkel úszni – tájékoztatott közleményben Molnár Szilárd, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy mindez egészen új, felszabadító élményt nyújtott, és ha kis időre is, de elfeledtette a fizikai korlátokat, felidézhette a fiatalkori élményeket. Ezekben nem is volt hiány, a bentlakók örömmel osztották meg régi emlékeiket a városokról, a kirándulásokról. Többen kiemelték, nem is gondolták reggel, hogy még aznap eljutnak idegen városokba, tájakra. „Gyönyörű volt a tengerpart, csodálatos volt a víz alatti látvány. Nagyon szép helyeken jártam.” „Voltam már Rómában, és most újra láttam, visszahozta a fiatalkoromat.” „Nagyon tetszett, jó volt, magamat nem láttam, de mintha ott lettem volna” – hangoztak el a délután folyamán.

Forrás: CédrusNet

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány üzemeltetésében működő Digitális Tudásközpont a továbbiakban is rendelkezésre áll ilyen kísérleti és akár rendszeres együttműködésekre, hiszen a digitális eszközeik nem csak a fiatalok számára hasznosak, ahogy ez a példa is mutatja. Júniusban újra kitelepülnek a Margaréta Otthonba, és persze keresik az újabb kreatív lehetőségeket az együttműködésre – tette hozzá Molnár Szilárd a közleményben.

A CédrusNet Kecskemét Program időslátogatói önkéntes munkát végeznek az otthonban, minőségi, társas időt biztosítanak a bentlakók számára. Erre a nagyon fontos tevékenyégre változatlanul szükség van, így kérik, hogy jelentkezzenek önkéntesnek az ilyen tevékenység iránt érdeklődők, még akkor is, ha hetente csak pár órát tudnak erre fordítani.