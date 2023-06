Sürgő-forgó gyermekhad látványa fogadta mindazokat, akik ellátogattak a fülöpszállási általános iskola Erzsébet táborába. A kisdiákok Balog Martin, a Kígyósi Csárda konyhafőnöke jóvoltából, a gyakorlati fogások mellett, elméleti ismeretekkel is gazdagodtak.

– Érdekességképpen a saláták, zöldségek mellett ehető virágokat is hoztam Fülöpszállásra. A növények felhasználása már évezredekre nyúlik vissza, hiszen a kínaiak, a görögök és a rómaiak is felhasználták étkezésükhöz. A virágok hozzáadásával nemcsak színt vihetünk az ételekbe, hanem különleges ízvilágot is alkothatunk. Ilyen egyebek mellett a rukkola, bazsalikom, a szegfű, a kapor vagy a levendula – sorolta Balog Martin, aki egyben felhívta a gyermekek figyelmét a virágok biztonságos felhasználására.

Az ehető virágokat a gyermekek nemcsak megfoghatták, hanem meg is ízlelhették. A későbbiekben a gyakorlat kapta a főszerepet. A kisiskolások konyhai eszközöket ragadtak, különféle gyümölcsökből zseléket, valamint kecskesajtos kukoricapuliszkát készítettek.

– Beszéltem arról, hogy a boltban kapható gumicukrok mennyire édesek. Otthon a kertben megtalálható, vagy a boltban, piacon megvásárolható gyümölcsök felhasználásával, mennyivel ízletesebb és egészségesebb finomságokat lehet előállítani. Az érlelt kecskesajtos kukoricapuliszka, ami a Magyarország étele szakácsversenyen első díjas menünk egyik alkotóelme volt, nagy sikert aratott a gyermekek körében – fogalmazott Balog Martin.

A konyhafőnök lapunk érdeklődésére azt is elmondta, hogy a soltszentimrei iskola után azért látogatott el a fülöpszállási intézménybe, hogy népszerűsítse a szakács szakmát. – Nagyon fontosnak tarjuk, hogy megkönnyítsük tanulóink pályaválasztását. Ennek szellemében számos előadást, ismeretterjesztő és szakmai kirándulást szervezünk. Balog Martin példája arra is rávilágít, hogy megfelelő szorgalommal, kitartással egy ilyen kicsiny iskolából is milyen magasra lehet jutni- emelte ki a szakácsbemutató kapcsán Megyesiné Körmendi Irén, a Herpai Vilmos Általános Iskola igazgatója.