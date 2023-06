– A 3-D modellező csoportban megtanulták, hogy ez egy nagyon hosszú és rögös folyamat, hogy ez működjön, használható legyen. A gyerekek szemléletmódja változott. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sokat fejlődtek az év folyamán – fogalmazott Berkó Rózsa.

A 3-D modellező csoport a tizedik évfolyamosok voltak és öt projektet bonyolítottak le az év során.Konkrét tárgyakat terveztek: molekulát, angyalkát, pörgettyűt, autót, szekeret és középkori tornyot, valamint érmét. A torony, a szekér és az érme Szent László korához kötődő projekt volt. A diákok a kutatást követően derítették ki, hogy nézett ki egy érme. Próbálkoztak a mai modern dolgokhoz illeszteni, végül bevásárlókocsiba betehető méretű érmét nyomtattak.

Sáfránné Jászberényi Márta hittantanár a hatodik évfolyamosokkal dolgozott a digitális történetmesélésen. A diákok bemutatták az egyik jelenetet a kisfilmből amit elkészítettek.

– A lego készlettel dolgoztak a gyerekek és ez volt az eszköz, amellyel bemutatták Szent László két legendáját, illetve országépítő tevékenységét. Megismerték, megtanulták és egy kisfilmet készítettek róla. A gyerekek online felületen is készítettek játékokat amelyek hittanórán és irodalomórán is alkalmazhatók. Ebből a szakkörből is bekapcsolódtak a diákok a többi csoport munkájába – fogalmazott Sáfránné Jászberényi Márta.