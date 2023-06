Az ingyenes rendezvényen Fülöp Ákos Győző sportpszichológus, az MCC-Mindset Pszichológia Iskola Sport és Teljesítmény Műhely vezetője, Ivkovicné Béres Tímea magyar kosárlabdázó, 108-szoros magyar válogatott, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója, valamint Szabó Tibor, a KTE Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója vesz részt.

A pódiumbeszélgetés témája: napjainkban a sportolók csúcsteljesítménye már nemcsak a fizikai képességek összességén múlik, de a lelki és mentális tényezők szerepe is hangsúlyos. Kecskeméten a labdarúgás és a kosárlabda is felívelő pályán halad. Milyen módszerekkel készülhetnek fel a játékosok az élsport világára? Milyen szerepe van a pszichológiának a motiváció fenntartásában és a teljesítmény fokozásában? Miként lendülhetnek túl a sportolók a mélypontokon? Hogyan fokozható a teljesítményük akkor is, ha azt érzik, hogy megrekedtek?

Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, mely IDE kattintva megtehető.