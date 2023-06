Az interaktív sátrakban olyan költőket mutattunk be, akiknek valamiféle Isten-élményük volt – mondta el Árvai Tamás, adventista lelkész a program főszervezője. Az istenes verseket beleágyaztuk egy-egy életjelenetbe, hogy akár a kicsik számára is érthető legyen. A legnagyobb költőink is találtak utat Istenhez, és számunkra ez egy örömüzenet, mert mi is találhatunk utat Istenhez – fogalmazott a lelkész.

A Petőfi-séta mellett a résztvevőknek lehetőségük volt részt venni egy egészségügyi felmérésen is, melynek a végén egy orvos segített elemezni az eredményeket.

A programba több mint kétszázan kapcsolódtak be aktívan. Ezen kívül legalább még ennyien voltak azok, akik érdeklődve, szemlélőként meg-megálltak a téren.