Különböző kritériumoknak kell megfelelnie annak, aki pályázik erre a címre, a 100 pontos rendszerben a maximális helyett 127 pontot szereztek, bőven túlteljesítve az előírásokat. Egyike voltak annak a három magyarországi ökoiskolának, akiket külön kiemeltek az ünnepségen, melyre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campusán került sor.

„A cím viselésével hazánk, Magyarország és a Kárpát-medence természeti örökségének védelme, a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az „ökoiskola” cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen a tanulók számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért” – hangzott el a címátadón.

– Az ökoiskola neveli fel a jövő környezettudatos állampolgárait, így azt mondhatjuk, hogy az ökoiskola a jövő iskolája – foglalta össze egy mondatban az ökoiskola jelentőségét Katonáné Kovács Krisztina igazgató. Régen felismerték ennek jelentőségét Géderlakon, tíz éve már ennek jegyében foglalkoznak a gyerekekkel, most harmadszor nyerték el az ökoiskola címet, mellé immáron az „örökös” jelző is megilleti őket. Az igazgatónő szavaiból aztán kiderült, hogy mennyire sokrétűen vezetgetik a gyerekeket az ökotudatos életmód felé.

– Át kell alakítani a gyerekek gondolkodásmódját, hogy ne szemeteljenek, szelektíven gyűjtsék a hulladékot. A településen bekapcsolódnak a virágosításba, településszépítésbe, ökokert van az iskola mindkét telephelyén, ahova gyógynövényeket, haszonnövényeket ültettek és gondozzák is azokat. Télen madáretetők készítésével és kihelyezésével gondoskodnak a madarakról, folyamatosan etetik őket. Figyelemmel kísérik az év fája, év madara kiírásokat, ehhez kapcsolódva rajzpályázatokon vettek részt – sorolta az igazgatónő. – Az újrahasznosítás is a mindennapjaik része, a „Göncölj a Földért” mozgalom keretében ruhagyűjtést szerveztek, használt ruhákból párnát, táskát, tartókat varrtak. Részt vettek a Te szedd szemétgyűjtési akcióban, elektromos hulladék, papír gyűjtésében. És persze a szülők is aktívan részt vesznek minden megmozdulásban – mondta örömmel Katonáné Kovács Krisztina.