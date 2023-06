– A szeretetszolgálat helyi önkéntesei szervezték a vakáció első napján a vidám családi programot, amelyet egyik önkéntes munkatársunk, Vidner-Ócsai Márti fogadott be a családi házuk udvarára, így még inkább családias volt a hangulat – mondta el Rémánné Halmosi Éva, a Máltai Szeretetszolgálat kiskunhalasi csoportjának vezetője.

A felfújható ugrálóvár mellett, más szabadtéri játékok, csillámtetoválás, lufihajtogatás, kézműves-foglalkozás és rengeteg plüssfigura is várta a gyerekeket, amiből szabadon válogathattak és vihettek haza. A családokat bográcsban főtt paprikás krumplival is várták és abból is vihettek haza.

– Az idei nyáron is lesz máltais tábor, mivel a tavalyinál jóval több család jelentkezett, ezért három napon keresztül várják majd a gyerekeket, minden nap másik turnus lesz. A nyár végére is terveznek egy családi napot, ahol már az új tanévre készülve tanszereket is osztanak a gyerekeknek – sorolta Rémánné Halmosi Éva.