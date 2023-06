Mint a vezérigazgató hozzátette: új attrakcióval ezúttal nem lepik meg a vendégeket a tónál, ahol úszó aquaparki elemek teszik felejthetetlenné a fürdőzés élményét. A plázson nádtetős napernyők adnak hűvös árnyékot a 0-3 méterig mélyülő tó partján, ami a legkisebbek kedvelt homokvár építő helye. Juhász Sándor elmondta, hogy igen jónak mondható látogatószámmal indult a szabadtéri szezon, amit mindig befolyásolhat az időjárás. A fürdőbelépők kapcsán kiemelte: továbbra is minden fürdőszolgáltatás – szauna, sókamra, jacuzzi, gőzkabin, csúszdák – egy jeggyel vehető igénybe a 9-19 óráig nappali nyitva tartás mellett és minden pénteken, szombaton 20-24 óráig az éjszakai fürdőn.

A fürdőbelépők árai napszakonként is változók, illetve többféle kedvezmény is van. Az egész napra szóló jegy a felnőtteknek 3600 forint, a gyermek és diákjegy (4-18 év között) 3000 forint és ennyibe kerül a nyugdíjasok belépője is. A 15:00-19:00 óra között megváltott felnőttjegy ára 3000 forint, a gyermek-, illetve nyugdíjas jegy 2600 forint. Az éjszakai fürdőbe egységesen 3000 forint a jegyár. A kiskunmajsai lakosok kedvezményes belépőt vásárolhatnak: a felnőttek 2600, a diákok és a nyugdíjasok 2400 forintért.

A családi belépők árai: 1 felnőtt és 2 gyeremek - 7200 forint, 2 felnőtt és 1 gyermek: 8300 forint, 2 felnőtt és 2 gyermek 9600 forint. Minden további gyermek részére 1500 forint. A húsz fő feletti csoportok számára 2200 forint/fő az egységes jegyár.