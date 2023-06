Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Szüreti felvonulás Kecskemétről Hegedűs Andrásné Éva a 2000-es évek elejére repítené vissza a nosztalgiázókat. A Nyíri út 77/b. szám alatti Margaréta Nyugdíjasház, valamint a Napsugár nyugdíjas klub rendszeresen szervezett szüreti felvonulást. A programot a nyugdíjasház részéről többek között Olvasónk szervezte meg. Ezek egyikét örökítette meg ez a régi fotó.

Éremgyűjtők Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes ezúttal egy 2000-es évek közepén készült fényképet osztana meg a nosztalgiázókkal. A kecskeméti éremgyűjtők Körmöcbányán jártak. A képen látható többek közt: Verdung Imre, Kiss János, Szliva László, Kiss László, Hetényi István, Berei József, Kenyeres Dénes, Leányfalusi Károly, dr. Pencz Kamilló, Péter Károly és Sinkó József.

Családi emlék Kecskemétről Szijjártó László egy újabb családi fotóval emlékezne meg a boldog gyermekkoráról. A felvétel 1968-ban készült róla, Attila öccséről, valamint Ica nagynénjéről és annak fiáról Szentkirályon. Mint írta: élete legszebb része volt ez a 60-as évekbeli, szentkirályi szakasz. Ott tanult meg biciklizni, ott kezdett a falusi iskolában járni, ott tanult meg petróleum lámpa mellett esténként a földelt padlójú tanyasi szobában a mártogatós tintás tollal írni.

Kirándulás Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotóval nosztalgiázna, és egyben örömet szerezni az ágasegyházi régi fotókat kedvelőknek. Az iskolásokkal sokat kirándultak, ez a több évtizeddel ezelőtti fotó ezen iskolás kirándulások egyikét örökítette meg.

Névadó Kecskemétről Csordás Erzsébet egy 80-as éveket megidéző fényképpel elevenítené fel a Bácsberes éveket. A közel 30 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál, azaz a BÁCSBER-nél kiváló csapatban dolgozott. Sok közös programot szerveztek, ezek között szerepeltek a névadó ünnepségek Gábor György anyakönyv-vezetővel.

Kecskemétről Kovács István József költő fotóalbumaiban számos olyan fénykép található, mely a család kutyáit is megörökítette. Ezek egyike ez a közel két évtizedes felvétel is. Olvasónk nagy kutyabarát, mindig szívesen eleveníti fel a négylábú barátaik emlékét.