Édesanya emléke

Kecskemétről Szijjártó László édesanyjára, Sipos Etelkára emlékezne ezzel az 1958-as felvétellel. Olvasónk édesanyja (bal szélén ül) látható a képen munkatársaival Szentkirályon. A Sipos család legnagyobb lányaként nagyon dolgos volt, Szentkirályon tanyán nőtt fel.

Terepfoglalkozás

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy közel 60 évvel ezelőtti eseményt elevenítene fel. A szolnoki Repülő Tiszti Iskola tiszthelyettesi tagozat sárkány-hajtómű szakasza terepfoglalkozáson vett részt 1964. március 7-én. Állnak: Török József, Csanádi István, Biriszló Pál, Kuczkó János, Póré László, Zsoldos Károly százados, szakaszparancsnok, Csorián Sándor, Demeter István, Szabó Ferenc, Boros Ottó, valamint Kovács Ottó, Schilling Gyula, Csollák János, Kenyeres Dénes, Szalai Dezső és Hegyi Gusztáv.

Iskolai emlék

Kecskemétről Szunyog László a Méheslaposi Általános Iskola 1968-ban végzett öregdiákjainak szeretne kedvezni ezzel a régi felvétellel. A két végzős osztály e hétvégén tartja 55 éves osztálytalálkozóját. A kép a hatvanas évek elején készült a diákokról és a Kis tanító néniről.

Költők

Kecskemétről Kovács István József költő 2002-be kalauzolná el a nosztalgiázókat. Az általa hosszú éveken át vezetett Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társasága egyik találkozóján Buda Ferenc költőt üdvözölhették az akkor még Erdei Ferenc Művelődési Központnak nevezett intézményben. A képen látható (balról-jobbra, elől állnak) Kovács Sándor Pál, Buda Ferenc, Nagy L. Éva és Kovács István József.

Úttörőcsapat

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi emlékét osztaná meg, mellyel – bízik benne – sokaknak örömet okoz. A nyolcvanas években az ágasegyházi úttörőkkel sokat táboroztak a Balatonnál. A felvételen látható Ballun Tiborné volt a csapatvezető-helyettes, míg Olvasónk a csapatvezető. Ballunné mindig nagy lelkesedéssel köszöntötte és vezette a fiatalokat.

Gyereknap

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus a gyermeknap alkalmából ezzel az 1989-es fényképpel nosztalgiázna. A karatésok tartottak bemutatót Kecelen, az Általános Művelődési Központ udvarán. Nagy érdeklődés kísérte a látványos programot.