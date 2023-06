TST 21 perce

Négyévesen kezdett el táncolni a hétéves kecskeméti világbajnok

Nagyon sok táncos tehetség van Kecskeméten is, közülük most kettő TST-st mutatunk be, akik arany- és bronzéremmel tértek haza a világbajnokságról. Duka Viki 7 éves, míg Molnár Lilla 12 éves. Tehetségük, kitartó szorgalmuk és akaraterejük jó példa lehet a mai fiatalok előtt.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

Molnár Lilla és Duka Viki a világbajnokságon Fotó: TST

A közelmúltban már hírt adtunk róla, hogy a horvátországi Dance Star világbajnokságon kiválóan szerepelt a kecskeméti TST tánciskola, szólóban és csapatban egyaránt. Az eredmények közül mindenképpen kiemelkedik Duka Viktória, aki manó profi hip-hop szólóban győzött, világbajnok lett, Molnár Lilla pedig gyerek profi hip-hop szólóban 3. helyen végzett. Ráadásul mindketten tagjai a TST New Generation 2 formációnak, mely profi junior hip-hop csoport kategóriában 6. helyezést ért el. Felkészítette őket Váczi Nikolett vezető koreográfus, a tánciskola vezetője. A világverseny rangját mutatja, hogy 20 ezer táncos lépett a zsűri elé harminc országot képviselve, Európától Afrikán át Dél-Amerikáig. A napokban a lányokat arra kértük, meséljenek magukról, a tánc iránti szenvedélyükről. Duka Viki első osztályos tanuló a Kecskeméti Református Általános Iskolában. Három és fél éve táncol a TST tánciskolában, tehetsége már az elején megmutatkozott. A Manó csapatban kezdte, majd folyamatosan lépett feljebb. – Anya ötlete volt, hogy próbáljam ki a táncot. Nagyon megszerettem. Jobban szeretek szólót táncolni, mert akkor enyém az egész színpad. A csapat is jó, de igazán szólóban tudom teljesen átadni magam a zenének, a táncnak, hiszen akkor csak magamra kell figyelni – mesélte mosolyogva a kis tehetség, aki megérdemelten aranyéremmel térhetett haza a világbajnokságról. – Nagyon boldog voltam, szinte fel sem fogtam, hogy engem szólítanak a dobogóra – emlékezett vissza Viki. Ennek kapcsán Váczi Niki koreográfus megjegyezte, maximálisan odatette magát Viki, így ő számított dobogós helyezésre, az aranyérem pedig hihetetlen nagy elismerés. Megérdemelten, mert az elmúlt években folyamatosan keményen edzett a kislány, még a Covid idején is, amikor online órák voltak. Viki elmesélte: kedvence az akrobatikus tánc, a break és a house stílus, imád a szőnyegen táncolni. A tánc mindig jó érzéssel tölti el, jó a hangulata, a tánciskolában mindig jókedv uralkodik és mindenki barátságos. – Az iskolában nagyon sokan gratuláltak az aranyéremhez. Sőt, még a templomban, a misén is felolvasták az eredményemet. Nagyon jól esett. Az osztálytársaim tudják, hogy táncolok, gyakran mutatok nekik rövidebb koreográfiákat a szünetekben. Imádják – tette hozzá végül Viki, aki mindezek mellett nagyon jó tanuló is. Molnár Lilla testvéreivel közösen jár a TST-be táncolni. A két húga közül az egyik, Hanna szintén tagja a New Generation 2 formációnak, de csak Lilla táncol szólóban is. A 13 éves diáklány a Vásárhelyi Pál Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Osztályfőnöke az elsők között gratulált neki a világbajnoki bronzéremhez, mely óriási eredmény. Lilla kicsit zárkózottabb, nem sokan tudják róla, hogy mekkora tehetség. A tánc szeretete már 6-7 évesen megmutatkozott nála, de öt éve táncol a TST-ben, előtte családjával Szerbiában laktak. – Amint meghallom a zenét, azonnal táncolnék. A New Style irányzat áll hozzám a legközelebb. Vikivel ellentétben én csapatban tudom igazán megélni a tánc iránti szenvedélyem, szólóban jobban izgulok, hiszen akkor minden szempár csak rám szegeződik. A világbajnokságon is nagyon izgultam. Egy nagyon erős mezőnyben táncoltam, így teljesen meglepődtem, hogy felállhattam a dobogóra. Hatalmas boldogsággal tölt el, hogy a zsűrit sikerült lenyűgöznöm – árulta el Lilla, akinek családjában szinte mindenki táncol. A húgai mellett édesapjuk korábban néptáncolt. A Molnár lányok sokszor otthon is együtt táncolnak, mely jól jött a Covid idején az online órák alkalmával. Lilla megjegyezte: folyamatosan edz, otthon is gyakran nézi a táncos videókat, hogy tehetségét maximálisan kibontakoztathassa. A beszélgetés végén Váczi Niki vezető koreográfus hangsúlyozta: maximálisan elégedett a lányok kitartó szorgalmával, szenvedélyével és maximalista hozzáállásával. Az eredményeik is mutatják, ha valamit igazán szeretnénk elérni, kitartással, ambícióval sikerülhet. Bízik abban is, hogy mind Viki, mind Lilla sikere jó példa lehet minden fiatal számára.

