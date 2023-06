Négy fióka is betollasodott már a település legismertebb gólyafészkében. A madarak cseperedését a Kocsér Községi Gólyakamera közösségi oldalon is lehet követni, ahol hírül adták, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival együttműködve idén is megjelölték a gólyafiókákat. Mint írták: fém- és műanyaggyűrűt is kaptak a madarak. „Bízunk benne, hogy előbb-utóbb visszajelzést kapunk arról, hogy a kocséri fiókákat merre veti a sors. Inkább utóbb ugyebár, hiszen általában három év múltán, már ivaréretten térnek vissza a gólyák Afrikából.” – írták a bejegyzésben, melyhez videót is elhelyeztek a gyűrűzésről.