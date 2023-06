A sajtótájékoztatót Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ (KIKK) ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki jelezte, hogy feleségével hobbimotorosként maga is motorkerékpárral érkezik a találkozóra. A cégvezető hangsúlyozta, hogy az esemény sikeréhez társrendezőként a város két cége, a KIKK, valamint az infrastrukturális hátteret biztosító Kalocsai Vagyonhasznosítási Kft. is nagyban hozzájárul.

– Amikor a VIII. találkozó megszervezése felvetődött, elsőként Filvig Géza polgármestert kerestem fel, hogy az esemény időpontjáról és annak lehetséges új helyszínéről, az Érsekkertről tárgyaljunk. Polgármester úr készségesen állt a kérdéshez, a jobb megközelíthetőség, a nagyobb látogatottság, a kulturáltabb körülmények biztosítása érdekében ingyenesen felajánlotta az Érsekkertet, továbbá azt is, hogy a nagyrendezvény megtartásához a város cégei is segítséget nyújtanak. – mondta el Eperjesi György, a motoros egyesület elnöke.

Mint a elhangzott: a motoros programok mellett számos koncert, előadás és érdekes bemutató várja a családokat, amelyeknek a legkisebb tagjaira is gondoltak. Az eseményen a helyi életmentőknek gyűjtenek adományokat, hogy a szervezet a jövőben még több embernek tudjon segítséget nyújtani.

Az elnök szerint a találkozó látogatottságát, színvonalát bizonyosan emeli majd, hogy ahhoz a motorosok mellett idén először a rendvédelmi szervek volt és jelenlegi munkatársait nemzetközi szinten tömörítő IPA Kalocsai Szervezete is csatlakozik.

Eperjesi György arról is nyilatkozott, hogy a Pest környéki motorosok egy csapatban jönnek majd Kalocsára. A túra reggel hétkor indul a Helsinki út 108. alatt található MOL benzinkúttól, a motorosok várhatóan fél tízkor érnek Kalocsára. A KRESZ-szabályokat betartva halad majd a konvoj, azaz 80-90-es utazótempót tartva, így aki kisebb, például 125-ös géppel indul, az is „lépést” tud majd tartani a csapattal.

A már említett vezetéstechnikai oktatás mellett lehetőség lesz megismerni – többek között – a Brixton és a Malaguti legújabb modelljeit, sőt, a résztvevők a helyszínen néhány motort ki is próbálhatnak.

Ugyan a gyerekek menet közben nem használhatják, de azért felülhetnek majd a motorokra. A helyszín adottsága miatt ezúttal valóban a lassú tempót igénylő vezetéstechnikáé lesz a főszerep, ami ráadásul nagy hanghatással sem jár. – A belépés és a programok mindenki számára ingyenesek – zárta a tájékoztatóját az elnök, aki újságírói kérdésre válaszolva hozzátette: a motoros találkozó nem titkolt célja, hogy a motorosok és a közlekedés többi résztvevője, elsősorban az autósok közötti, valljuk be, esetenként nem súrlódástól mentes kapcsolatot javítsa, a kulturált és biztonságos közlekedést szolgálja.

A cél, hogy erősödjenek a baráti akpcsolatok at Érsekkertben

– Az International Police Association, az IPA részéről az alapgondolat az, hogy nagyon sok éven át elsősorban az IPA külföldi kapcsolatait ápoltuk, de eljött az ideje, hogy a hazai társszervezetekkel is erősítsük a kapcsolatunkat. Éppen ezért idén a magyarországi társszerveket szólítottuk meg. Az országban lévő 35 IPA szervezetet hívtuk meg a baráti találkozóra és főzőversenyre. Nyolc szervezet elfogadta a meghívásunkat. Természetesen meghívtuk a helyi ügyészség, bíróság, büntetés-végrehajtás munkatársait is. Legnagyobb örömünkre az invitálást mindenki elfogadta, így ezek a szervezetek is várhatóan népes társasággal képviselik majd magukat. A célunk a jó hangulaton túl az, hogy a különböző rendvédelmi szervek munkatársai megismerjék egymást, erősödjenek a kollegiális, baráti kapcsolatok, és a civil széféra felé is mind jobban nyissunk. Örömünkre a rendezvény fővédnökségét dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok úr, a vármegye rendőrfőkapitánya vállalta – mondta el a Ridegné Pesti Anita, az IPA Kalocsai Szervezete elnökhelyettese.