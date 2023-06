Az elmúlt két esztendő legnagyobb beruházásának az iskolaudvar felújítása bizonyult. A fejlesztés mintegy 3,2 millió forintba került.

– Iskolánk udvarának rendebtétele évek óta váratott magára. A térkövezésre két éve kaptunk 2,5 millió forint támogatást a Kiskőrösi Tankerületi Központtól. Az összeget a Talentum Alapítvány 400, a szülői munkaközösség 300 ezer forinttal egészítette ki. Az önkormányzat az úgynevezett előmunkálatokból vette ki a részét, gépeket és embereket biztosított. Kollégáimmal pedagógus csapatépítő tréning gyanánt játék alapokat festettünk a térköves részre. Diákjaink a tanórák szünetiben a sakktól kezdve az ugróiskoláig szinte mindent kipróbálhatnak – sorolta a beruházás részleteit Fazekas Tiborné, az intézmény igazgatója.

Az iskolai technikai órák korábban az önkormányzat által fenntartott Rákóczi téri épületben zajlottak. Az idei évben az ingatlant a fűtési „bizonytalanság” miatt nem tudták használni. – Egyeztetve a tankerülettel és az iskola alapítványának vezetőivel, úgy határoztunk, hogy az udvaron lévő házikót technikaműhellyé, tankonyhává alakítjuk át. Az épületet bármelyik osztály szabadidős tevékenységéhez is fel tudja majd használni. A beruházás terveink szerint a következő hónappal kezdődik, az átadás szeptemberre várható – tette hozzá az igazgatónő.

A képen (balról-jobbra): Fazekas Tiborné és Jánosi Erzsébet

Fotó: Gulyás Sándor

Segítik a a problémás gyermekeket nevelő családokat

Az utóbbi években jelentősen megváltozott az iskola tanulóinak összetétele, a gyermekek egy része egyre nehezebben kezelhető lett. A magatartásproblémák leginkább a felsőbb osztályokban jelentkeztek, melyeket a pedagógusok már nem minden esetben tudtak önmaguk megoldani.

– A folyamat megállítására, a problémák kezelésére korábban is voltak próbálkozások, több kevesebb sikerrel. Két éve, amikor átvettem az intézmény vezetését, kollégáimmal úgy határoztunk, hogy új módszereket alkalmazunk a nehézségek megoldása, a kialakult helyzet javítása érdekében. Mindez az új szabályrendszer tudatosításával indult, miszerint a közösséget bomlasztó, életét megkeserítő cselekedetek nem maradnak következmény nélkül. Kiemelt hangsúlyt kapott a szituáció kezelése, megelőzése. Felvettük a kapcsolatot a kunszentmiklósi Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, melynek köszönhetően ma már szociális munkás tevékenykedik heti rendszerességgel az intézmény falain belül – emelte ki Fazekas Tiborné.

Mindemellett a helyi családsegítő központtal is jó az együttműködés, illetve az önkormányzat is teljes mellszélességgel támogatja az iskola fejlődését. – Előtérbe helyeztük a problémás gyermekeket nevelő családok megerősítését. Személyes elbeszélgetésekkel, telefonos konzultációk segítségével ismertetjük meg velük a lehetséges megoldásokat, problémakezelési módszereket. A felhevült méhkas mára teljesen békéssé vált. Továbbra is azon vagyunk, hogy egységbe kovácsoljuk a tantestületet, a szülőket és a gyermekeket, hiszen csak az együttgondolkodás fog bennünket előre vinni. A legnagyobb kihívás számunkra, hogy az iskolát kezdő gyermekeket Szabadszálláson tartsuk – hangsúlyozta az igazgatónő.

Adottak a technikai feltételek is

A szabadszállási iskola felszereltsége megfelel a kor követelményeinek. Minden tanteremben megoldódott az interaktivitás, van okostábla, kivetítő. A háború kitörése előtt a tankerület jóvoltából jelentős fejlesztések valósultak meg az intézményben, a napjainkban is zajló gazdasági válság, az elszálló árak miatt önmérsékletet kellett gyakorolniuk. Ennek ellenére tervben van az iskolai bútorok, tanulói székek, asztalok cseréje.

A játékalapokat a pedagógusok festették az új térkőre

Fotó: Gulyás Sándor