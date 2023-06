Köszöntőkkel kezdődött a megyei polgárőrség legnagyobb rendezvénye.

Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a polgárőr nap a vármegyei polgárőrség sikereinek ünnepe. Alkalom, amikor a kiszámíthatatlan, migrációtól és háborútól sújtott világban megállhatnak a polgárőrök és értékelhetik eredményeiket, valamint új célokat fogalmazhatnak meg. Külön köszöntötte az ifjú polgárőröket és az újonnan alakult egyesület tagjait, akiket a jövő letéteményeseinek nevezett. A polgármester méltatta a polgárőrség munkáját, melynek a rendészeti szervekkel együttműködve fontos szerepe van a rend és biztonság fenntartásában. – A polgárőrségnek is nagy szerepe van abban, hogy rendben élünk településinken és a vármegyében. A hozzánk érkező turisták visszajelzései alapján is elmondhatom, hogy biztonságban érzik magukat nálunk – illette elismerő szavakkal a polgárőrséget Dusnoki Csaba.

Dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke megnyitóbeszédében felidézte az előző, vármegyében rendezett polgárőr eseményeket. Visszatekintett a tavalyi, szintén Dunapatajon megrendezett Országos Polgárőr Napra, ami az egyik legjobb volt az országos rendezvények történetében.

Az elnök hangsúlyozta: az elmúlt év rendkívül sikeres volt a polgárőrök életében.

– Olyan szolgálati típusokat láttunk el, amire nem számítottunk. Ilyen volt a Covid és a határvédelem jelentette kihívás, melyek során a vármegye polgárőrei kiválóan helytálltak. Kimagasló módon tavaly egymillió 100 ezer szolgálati órát teljesítettek polgárőreink, ami fejenként kiemelkedő 227 órát jelent – mondta Fekecs Dénes, és megköszönte az új szolgálati típusokra tömegesen jelentkező egyesületek szerepvállalását. Fekecs Dénes kiemelte: a nehéz helyzet ellenére is több támogatást, 1,35 milliárd forintot tervezett be a kormány a polgárőrség támogatására a jövő évi költségvetésben, mellyel működésük alapvető feltételei továbbra is biztosítottak.

Dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője azt hangsúlyozta, hogy a polgárőrség a rendőrség stratégiai partnere és köszönetet mondott azért, hogy a polgárőrök azt áldozzák fel a közösség szolgálatára, ami a legdrágább: az idejüket. Mint fogalmazott, kinevezése után törekedett arra, hogy a rendőrség és a polgárőrség több közös szolgálatot szervezzen, ami meg is valósult. Hozzátette, hogy jelenleg a megújulás útját járják és kiemelt figyelemmel kezelik a bűnmegelőzés és a balesetmegelőzés területét, melyben szintén sok segítséget kapnak a polgárőrségtől. Emlékeztetett, hogy a közelmúltban megalakult a Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács, melynek Fekecs Dénes elnök is tagja és céljuk együttes erővel tovább javítani a megye közbiztonságát.