A jól szervezett rendezvényre több százan voltak kíváncsiak, nemcsak a helybéliek, hanem a környező települések lakosai is.

A program reggel hét órakor zenés ébresztővel kezdődött, majd kilenc órától a futballpályán és a piactéren gyermekprogramok voltak. Tíz órától termékkóstolók várták az érdeklődőket. Fél egykor ünnepélyes keretek között gyújtották meg a tüzet, és ezzel kezdetét vette a főzőverseny.

Nagy érdeklődés kísérte a község főutcáján a tunning showt. Nagy Árpád ötszáz lóerős Lada autójával tartott bemutatót, aki akart, be is ülhetett Árpád mellé. A helyi Czinege Dávid is bemutatta, hogy ő mit tud csinálni, szintén Lada autójával.

A bemutató után a labdarúgó pályán helyi önkéntes tűzoltók megmutatták, hogyan kell egy égő épület tetejéről, ami ezúttal a saját tűzoltószertáruk volt, kimenteni egy magatehetetlen embert.