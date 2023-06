Az üdülőövezetben található Tisza-parti strand az elmúlt évek jelentős fejlesztéseinek köszönhetően az átlagoshoz képest jóval inkább kiépült infrastruktúrával, kitűnő vendéglátóhelyekkel és szépen karbantartott, tengerpart-szerű homokos résszel várja a családokat, egészen közel a kécskei fürdőhöz, ezért rossz idő esetén utóbbi is remek választás lehet.

A bejárattól a régi Tiszakécskéről készült fényképekből álló kiállítás vezet a part felé. A megújult, ingyenesen használható strand területén napernyők, napvitorlák alatt hűsölhetnek a fürdőzők és számos pihenőágy a rendelkezésükre áll. Három öltöző és zuhanyzók teszik még kényelmesebbé az itt töltött időt. A vizesblokkban baba-mama szobát és mozgáskorlátozott illemhelyet is kialakítottak. A strandon értékmegőrző is igénybe vehető, mely a vizesblokk mellett található. A teljes partszakaszon ingyen wifi érhető el, és fürdőmester vigyázza a biztonságos fürdőzést.

A vízpart túlsó részén kutyabarát strandot hoztak létre, mely a parkolóból külön ösvényen közelíthető meg. A szabadstrand előtti területen van lehetőség a parkolásra is. A parkolóból pedig kis fahíd vezet át a parti sétányra.

Napozóágyat is lehet bérelni, ami azért is jó választás, mert a pokróc a homokon nem jelent ideális fekvőhelyet.

Talán pontosan ezért kerül megrendezésre évről-évre a tiszakécskei programok során július közepén homokvárépítő-verseny is. Aki nem akkor érkezik a Tisza-parti kis városba, az is bármikor építhet a strandon homokból várat vagy bármilyen formát, remek szórakozás kicsiknek-nagyoknak egyaránt.

A gasztronómiai élvezeteket sem kell nélkülözni, hiszen számos vendéglátóhely kínálja az inni- és ennivalókat. Az igazi strandkínálaton – lángos, főtt kukorica, sült kolbászon – túl kézműves különlegességek is várják a látogatókat.

Napozóágyat is bérelhetünk

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az aktív pihenést kedvelők is megtalálhatják itt a számításaikat, mert strandröplabda pálya várja a vendégeket, sőt rendszeresen tartanak strandröplabda-bajnokságot is. Az éjszakai élet sem maradhat el a vízpart közelében: több koncertnek is otthont ad a strand területe, és évek óta minden nyáron megrendezik a Tisza Style minifesztivált az üdülőterületen, számos fellépővel.

Jó minőségű a szabadstrandok vize

A kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársai a szezon megkezdése előtt és a fürdési idény alatt is fokozottan ellenőrzik a közegészségügyi-járványügyi előírások és egyéb – a fürdőzők és dolgozók egészségének védelme érdekében hozott – intézkedések betartását − olvasható a kormányhivatal tájékoztatójában.

A vármegyében hét természetes kijelölt fürdőhely található: Soltvadkerten a Vadkerti-tó, Dunapatajon a Szelidi-tó, szabadstrand Kiskunmajsán, Tiszakécskén és Kunfehértón, Baján a Kamarás-Duna (Sugovica) és Kecskeméten a Záportározó-tó. A fürdőhelyek nyitását minden esetben mintavétel előzi meg. A népegészségügyi hatóság a szezon hosszától függően, havonta ellenőrzi a vízminőséget. A szakemberek akkreditált laboratóriumban elemzik a mintákat, amelyekben szennyező baktériumok jelenlétét vizsgálják. Jelenleg minden vármegyei természetes kijelölt fürdőhely esetében megfelelő a vízminőség.