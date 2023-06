A megemlékezést a művelődési házban tartották meg. A program a Kereki Nótások műsorával indult, majd Diglics Panka és Kondor Károly tolmácsolásában hallgathatták meg az ünnepség résztvevői Reviczky Gyula Magyar lány, illetve Valentin Renomé című versét. A helyi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. a osztálya „Magyarnak lenni, igenis jó!” címmel idézte fel a trianoni békediktátum aláírásának időszakát és annak a nemzetre nézve tragikus következményeit. A Tavaszi Szél Népdalkör műsora után az összetartozás mécseseit helyezték el a jelenlévők a szétszakított Magyarországot ábrázoló, kiterített térkép határvonalán.

A megemlékezést követően Borbás Barna mutatkozott be Első gól – Borbás Gáspár élete című könyvével. Nevét az összes hazai futballtörténeti könyv jegyzi, de a két világháború közötti politikai szerepvállalását és a holokauszt alatti embermentésben játszott szerepét feltáró életrajza most jelent meg először. A könyv szerzője, a város sportpályájának a névadójának dédunokája, színes történetekkel, szívhez szóló gondolatokkal mutatta be Borbás Gáspár életútját, futballkarrierjén át jogászként végzett elhivatott munkáján és jelleméből fakadó emberséges, a II. világború ideje alatt végzett embermentő tevékenységét, bátor kiállását. Zárszóként Borbás Gáspár hitvallását idézte fel a szerző, ami a magyar foci hőskora és egyik legfontosabb alakjának futballkarrierje végét is jelentette.