A rendvédelmi szervek mindennapi munkájának bemutatása volt a cél, hogy a kívülállók is megismerjék a rendszeresített technikai eszközöket, valamint, hogy egy kellemes napot szervezzünk a családok részére – mondta el Farkasné Wodring Zsuzsanna rendőr őrnagy, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója.

A családi napon be is lehetett ülni a különböző szolgálati járművekbe, a rendőrautók és mentők mellett a legnagyobb érdeklődés a büntetés-végrehajtás rabszállítója iránt volt, nem is csoda, hiszen a városban csak néhány éve működik börtön, a volt honvédségi laktanya, majd idegenrendészeti központ helyén kialakított bázison. A büntetés-végrehajtás viszonylag új testületnek számít Halason.