A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal Dunafalvi Kirendeltségének energetikai korszerűsítése, felújítása a Likár László tervező által készített tervek alapján valósult meg. Az eseményen Arató Béla polgármester köszöntötte a jelenlévőket, ismertette a felújítás részleteit.

− Tekintettel arra, hogy a pályázat 100 százalékos támogatottságú és előfinanszírozású volt, önkormányzati rész biztosításával nem terveztünk, ugyanakkor a megvalósításnál pénzügyi kockázatot jelentett, hogy a kivitelező tudja-e tartani az árajánlatába foglalt kiviteli árat. Ezen pénzügyi kockázat kiküszöbölésére, a támogatói okirat kézhezvételét követően a helyi beszerzési szabályzat szerint haladéktalanul sor került három ajánlat beszerzésére. Az építőipari anyagok folyamatos emelkedése okozta, hogy a pályázatot alátámasztó árajánlatban foglalt összeghez képest jóval magasabb árajánlatok érkeztek. A képviselő-testület arról döntött, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtott Adorján Zsolt József, egyéni vállalkozóval köt szerződést több mint 35,8 millió forint vállalkozói díj ellenében, ami több mint 1,8 millió forint önrészt jelentett − részletezte Arató Béla polgármester.

Arató Béla polgármester köszöntötte a jelenlévőket

Fotó: Márton Anna

Elmondta, hogy a pályázatban előírtakhoz képest nem történt eltérés a megvalósításban, a műszaki ellenőr folyamatosan figyelemmel tartotta a munkálatokat. A felújítás során kicserélték a tetőhéjazatot, megtörtént a födém- és a falszigetelés, kicserélték a nyílászárókat, lefestették az épületet. Felújították a villamoshálózatot, valamint kialakítottak egy 16 elemes napelemes rendszert, melyre vonatkozóan benyújtották a hálózati csatlakozási kérelmet.

A beruházás tavaly kezdődött, és 2023 év elején már be is fejezték a munkák nagy részét.

Zsigó Róbert, Baja és térsége önkormányzati képviselője beszédében emlékeztetett arra, hogy van egy mondás, miszerint, ami nem javul, az romlik, szerinte ez a mondás lehetne a mottója a 2019-ben a kormány által elindított Magyar Falu Programnak. A legfontosabb célja kezdetben a programnak az volt, hogy fejlesszék a településeket, leginkább a kistelepüléseket. Az ötezer fő alatti falvak tudnak pályázni ugyanis a Magyar Falu Program kiírásaira.

− Azért tesszük ezt, hogy a legkisebb településen élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat. A Magyar Falu Program keretébe sorolandó a Falusi Útalap is. Dunafalva 450 millió forint támogatást kapott. Ennek nagyobb része a bekötőút megépítése, emellett sok minden valósult meg a településen. Az óvodai udvarban bővítettük a játszóteret, a plébánia és egy utak is megújultak, járda épült, orvosi eszközöket sikerült beszerezni. És most itt lehetünk a megújult községházát is átadhatjuk. A választókerületben, ha a Falusi Útalapot is ide vesszük, akkor 6,4 milliárd forint fejlesztés érkezett az elmúlt években a Magyar Falu keretében − fogalmazott Zsigó Róbert.

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője beszédet mondott az átadás alkalmával

Fotó: Márton Anna

A községházán megtörtént felújítással kapcsolatban hozzátette, hogy több okból is fontos: a hivatal munkatársai is megfelelő körülmények között tudnak dolgozni, olcsóbb az intézmény fenntartása és, aki ügyet intéz, ő is megfelelő körülmények között teheti meg.

− Mindannyian érezzük, hogy háborús időket élünk, ami nehezebbé teszi az életünket, de azt remélem, hogy összefogással egyrészt meg tudjuk védeni azokat az értékeinket, amelyeket eddig elértünk, és reményeim szerint tovább tudjuk fejleszteni a településeket, többek között Dunafalvát is. Ebben a munkában továbbra is számíthatnak rám − zárta gondolatait a honatya.

Az ünnepségen részt vett Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke is.