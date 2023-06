Az első vendégek a pünkösdi hétvégére érkező testvértelepülések delegációi voltak, azonban múlt hónap vége óta bárki látogathatja a nagy múltú vendéglátóhelyet. Dollenstein Lászlóval, Harta nagyközség polgármesterével a pályázati és önkormányzati saját forrásból megvalósuló fejlesztésről beszélgettünk.

– Pontosan emlékszem, Hartán 2015. szeptember 9-én belekezdtünk egy olyan folyamatba, hogy a község számára megpróbáljuk visszaszerezni a Duna-partot. Sajnos településünk leghangulatosabb részén az önkormányzatnak egy talpalatnyi földje nem volt. Aki ismeri a helyet, az tudja, hogy a hídra vezető út előtti részen 16 tulajdonostól vettünk meg 1,3 hektárnyi területet, és most jön a megdöbbentő dolog, amit az ünnepségen jelenlévő helyettes államtitkár is elismeréssel fogadott: a hídon túl, azaz közvetlenül a Duna-parton 2,2 hektárt vásároltunk meg 649 (!) embertől. Erre sokan azt mondták a kezdetek kezdetén, hogy ezt lehetetlen lesz végig csinálni. Szerencsére nem nekik lett igazuk, ám innentől vált igazán érdekessé a dolog, mert ott maradt az önkormányzati tulajdonú földterületek által körbevetett Panoráma Halászcsárda, ami már 2020 nyár vége óta nem működött – számolt be a polgármester.

– Ezt vásároltuk meg, nem titok, elég borsos áron, 95 millió forintért, majd a kormány gazdaságélénkítő programja keretében kapott 200 millió forintból és a későbbi 30 millió forint többlet támogatásból felújítottuk, bővítettük az épületet. Aki járt nálunk, az tuja, hogy a hartai Duna-partnak van egy varázsa, ami eleve vonzza a helybélieket és a turistákat. Úgy gondoltuk, bár a vendéglátás most nehéz időket él, de ha sikerül a csárdát jól menedzselni, az a’ la carte étkeztetés mellett napi menüt kiszállítani, egy ilyen méretű településen, mint a miénk, komoly létjogosultsága van ennek az egyébiránt nem tipikusan önkormányzati üzletágnak. A kezdeti tapasztalatok szerint a várakozásunknak megfelelő forgalom és bevétel realizálódni látszik.

– Mennyibe került a teljes beruházás?

– Összesen 290 millió forintba, amelyből mintegy 60 millió forint volt az önkormányzati saját erő.

– Milyen további terveik vannak?

– Ha nem is rendszeresen, de egy-egy hétvégén, nagyobb ünnepekkor különleges gasztronómiai napokat fogunk tartani, egy-egy, a tájegységre jellemző ételre, italra felfűzve, a hagyományosan itt zajló, vagy új közösségi programokat is kihasználva. A pünkösdi hétvége, az azóta eltelt időszak vendégforgalma biztató, reméljük, a nyári főszezon a térségből is ide vonzza majd a közúton és a Dunán érkező turistákat.