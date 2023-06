A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola táncegyüttes Vénduna csoportja különleges, megható előadást mutatott be Leidinger Dömötör rendezésében. A közönség részleteket hallhatott Kós Károly Üzenetek című írásából, széki, moldvai népzenét hallgathattak, valamint Bartók Béla Bánkódás címűművéből is elhangzott egy részlet. Ezt követően a csoport tagjainak gyermekei és unokái is színpadra léptek.

A megemlékezésen végül a Köztársaság téren felállított kopjafához vonultak a jelenlévők, ahol a Trianon Társaság Bácskai Tagozatának elnöke mondott beszédet.

Preininger Rozália önkormányzati képviselő kiemelte: a trianoni békeszerződés másnak békét, nekünk, magyaroknak életünk minden területén egy fájdalmas, soha nem jóvá tehető veszteséget jelentett, és jelent. Az azóta eltelt száz évben sírtunk eleget, számoltunk, vártunk és reménykedtünk, azonban a nemzetünk ellen elkövetett igazságtalanságok ellenére, a határon túli magyarság máig fent maradt - hangsúlyozta a képviselő.

A megemlékezés zárásaként a pártok és a szervezetek koszorúkat helyeztek el a kopjafánál, majd a jelenlévők a Bányai Júlia szakközépiskola dísztermében dr. Drábik János 100 évvel Trianon után című filmjét tekinthették meg.