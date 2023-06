Patkós Zsolt, a város polgármestere is szólt arról az 1920-as békediktátumról, melynek súlyos következményei voltak a magyar nemzet életében. – Vannak olyanok, akiknek nagyon fontos határon innen és határon túl is, hogy magyarként éljenek, gondolkodjanak, beszéljenek, álmodjanak, családot neveljenek és ezáltal nemzetet tartsanak meg – hangsúlyozta a szónok, aki úgy vélekedett: ezen a napon az összetartozását kell ünnepelni, amit Trianon sem tudott megtörni. – Egy nemzet erejét az mutatja meg, hogy ha fájdalom, probléma, gondok vannak, mennyire tud a közösség egyszerre és egyirányba menni, mennyire tud összetartozni – fogalmazott Patkós Zsolt, aki hozzátette: ez a jövőnk záloga is.

A magyarságért mondott fohászt Vincze Attila plébános, majd virágokat, mécseseket helyeztek el az emlékműnél. A műsorban közreműködtek a Mayossa Hagyományőrző Egyesület táncosai, Lakos Zsuzsanna ének és a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium kadétjai.