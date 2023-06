A filmbemutatót közös beszélgetés zárta. Ebből kiderült, hogy a filmnek lesz folytatása, hiszen folyamatosan jelentkeznek az újabb és újabb Petőfi leszármazottak. Könyvének és a filmnek köszönhetően ismerte meg Borzák Tibor a Győrben élő Baranyó Katalint is, aki aprólékos munkával elkészítette a Petőfi leszármazottak összesített családfáját. Ezt a egyedülálló alkotást a filmbemutatón a közönség meg is nézhette. Az alkotó arról is beszámolt, hogy nem csak újabb rokonok jelentkeznek, de újabb Petőfivel kapcsolatos tárgyi emlékek és történetek is napvilágot látnak a film kapcsán.

Borzák Tibor arról a személyes élményéről is beszámolt, hogy a filmnek köszönhetően ő is több, eddig ismeretlen rokonát ismerhette meg. Közülük egyikük a Borzák család családfáját is elkészítette egészen az 1600-as évekig visszamenőleg.

Az is elhangzott a dokumentumfilm ingyenesen elérhető, a Youtube-csatornán bárki megnézheti.