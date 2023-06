A Petőfi-emlékévben nem is lehetett volna máshol a díjátadó gála, mint Kiskunfélegyházán, a díjalapító szülővárosában. Gubcsi Lajos ugyanis június 7-én ünnepelte 75. születésnapját. A dátum azért is jeles, mert 175 éve ezen a napon írta meg Petőfi Sándor a Szülőföldemen című versét, melyben Félegyházát nevezi meg szülővárosának. E jeles alkalomból tartották meg a szerőzi estet is a Hattyúházban – ismertette köszöntőjében Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatónője.

A megjelenteket Csányi József, polgármester is köszöntötte. Elmondta, Kiskunfélegyháza abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Jóisten számos olyan tehetséges emberrel áldotta meg a várost, akik öregbítették és messze vitték Félegyháza hírnevét. Kiemelte Petőfi Sándort, akinek a magyarságtudata mindannyiunk számára példaértékű. A polgármester szerint az idei díjazottak is hasonló magyarságtudattal cselekvő tiszta érzésű emberek.