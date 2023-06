A könyvbemutatón Ragályiné Homoki Ivett olvasott fel részleteket Barnus történetéből, aki igen korán, 750 grammal érkezett, a 26. hétre. Ivett egy olyan édesanya akinek gyermeke bár időben született, mégis egy bakteriális fertőzés miatt a koraszülött osztályra került. Majd férje, Ragályi Viktor olvasta fel egy apa-sorstárs visszaemlékezését ikreik érkezéséről. A házaspár mindkét tagja a Vastaps társulat tagja.

A bemutatón az anyák mellett az apákat is a fénybe emelték: Apa+én címmel egy kisfilmet mutattak be, melyben édesapák meséltek a koraszülésről, a kecskeméti koraszülött osztályon átéltekről. A filmet azzal a céllal készítették, hogy az apák is fontosak, az ő erejük, empátiájuk támasz a családban, különösen a koraszülés nehéz időszakában. A támogatók és a könyvben és a filmben közreműködő családok egy-egy könyvet vehettek át Kelemen Edittől. A programot Gájer Bálint mini koncertje zárta, aki kisfia érkezésére írt dalát is előadta, majd vérbő swing számokkal perdítette táncra a kicsiket – akikről meg sem mondtuk volna, hogy néhány éve még ég és föld között lebegtek.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.