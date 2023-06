A nemzeti összetartozás napja alkalmából Kuris István László alpolgármester kezdeményezésére kettőskeresztet állítottak a város központjában, a Bethlen Gábor téren, amelyet Seffer Attila római katolikus plébános szentelt meg és Bocskorás Bertalan református lelkész áldott meg. Az alpolgármester szerint a kettőskereszt egyrészt emlékeztet IV. Béla királyra, akinek címerében ott van a kettőskereszt. Ő az, aki a Duna–Tisza közére a tatárjárás után, több mint 780 évvel ezelőtt a kunokat betelepítette. Szent Erzsébet testvére és annak a Szent Kingának az édesapja volt, aki Kiskunhalas lengyelországi testvérvárosa, Nowy Sacz mellett van eltemetve, sírja ma is látogatható. A kettőskereszt emlékeztet arra is, hogy 1938. június 26-án Kiskunhalason járt az aranyvonat, amely Szent István ereklyéit hordozta körbe Magyarországon. Erre a 85 éves évfordulóra is emlékezve, idén június 29-én, csütörtökön 17 órakor Kiskunhalasra, az alsóvárosi templomba érkezik a Szent Korona másolata, amelyet Hummel Gizella liturgikus ötvösművész készített.

– Kívánom, hogy ez a kettőskereszt duplán ölelje át azt a 15 millió magyart, akik itthon és szerte a nagyvilágban élnek – mondta Kuris István László alpolgármester az emlékmű előtt.

A nemzeti összetartozás napi megemlékezés a Semmelweis téri Trianon Ligetben folytatódott, ahol az 56-os Emlékbizottság, a Szilády Áron Társaság, a Konok Kunok Motoros Egyesület, az Erdélyi Magyar Csillagok Irodalmi Egyesület és a Hazatalálás Baráti Kör tagjai emlékeztek és tartottak koszorúzást.