Az összetett győztesnek a díjak mellé az a megtiszteltetés is jár, hogy a következő verseny házigazdái lehetnek. A szép környezetben található és a horgászok körében igen népszerű Majsa-tó azért lehetett a verseny helyszíne, mert legutóbb Sándorfalván két majsai mentős: Felföldi László és Herpai Gábor nyertek.

A horgászás a mentődolgozóknál egy rekreációs tevékenység és az évenkénti bajtársi versenyek is mindig remek hangulatban telnek. Így volt ez múlt héten Kiskunmajsán is, ahol az sem szegte a kedvét az indulóknak, hogy a zivatarok miatt több alkalommal is félbeszakították a versenyt.