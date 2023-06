Kecskeméten, a Vasútmodellező Alkotóműhelyben a működő vasútmodellek világával lehet majd megismerkedni.

Megtekinthető többek között a Kandó Kálmán terepasztal és egy dioráma is, amely a Törökfái keskenynyomközű vasútállomást ábrázolja tablókkal és színesmozdony képekkel. A relikvia részlegben pedig régi vasúti ruhákat, berendezési tárgyakat és eszközöket, vasúti dokumentumokat mutatnak be.

Petőfiszállás vasútállomáson, a Szentkúti Vasúttörténeti Emlékhelyen vasúti szakmákat, a pályafenntartási, vontatási-gépészeti, forgalmi szakszolgálatok munkáját lehet megtekinteni dokumentációkkal, munkaeszközökkel, szerszámokkal, egyenruhákkal. Láthatók még itt olyan utazással kapcsolatos tárgyak is, melyek visszahozzák a ’70-80-as évek hangulatát. A forgalmi és állomásfőnöki iroda szakmai berendezésein túl pedig megtekinthető a szolgálati lakásként használt hálószoba is és a konyha is, melyek korhűen vannak berendezve, a korra jellemző használati tárgyakkal. A terepasztalon egy falu elevenedik meg, melyet körbe fut a vasút. A vasúton és közúton egyaránt a ’70-es éveket jelenítik meg a kornak megfelelő járműparkkal.