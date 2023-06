Kiss János nyugalmazott evangélikus lelkész volt a Csiperó gyermekfesztivált szervező Európa Jövője Egyesület első elnöke. Megjegyezte, bár váratlanul érte, de szívesen fogadta az elnöki posztra való felkérést. Támogatandónak tartotta a gyermektalálkozó ötletét. Ugyanakkor egyházi személyként a becsületességet, a tisztességet is képviselte, melyre az érkező külföldi csoportok kisorsolásánál szükség is volt, hiszen számos fogadó magyar iskola ragaszkodott volna ahhoz, hogy nyugatról jövő gyerekcsoportot kapjanak.

Mindvégig kitartották amellett, hogy a sorsolás útján született eredmény alapján fogadják a külföldi vendégeket az iskolák.

Kecskemét neves Ybl-díjas építésze, Farkas Gábor már fiatalon összebarátkozott – feleségeik révén – Farkas „Csiperó” Gáborral. A könyvbemutatón mesélt azon vicces esetekről, amikor az évtizedek alatt összekeverték őket névazonosság miatt. Ezekről bővebben a könyvben is olvasható a Barátság azonos névvel című írásban.

Farkas „Csiperó” Gáborról a barátai írták meg a könyvet

Libor Zoltán, a kötet elindítója is részt vett a pódiumbeszélgetésen. Hozzátette: atyai barátság fűzte „Csiperó” Gáborhoz. 2010-es évek elején munkakapcsolatba került vele, a városházán dolgozott civil- és ifjúsági referensként. Barátsággá nőtte ki magát kapcsolatuk. A 74. születésnapja előtt nem sokkal egy vasárnap felhívta, hogy írja meg az életművét a 75. születésnapjára. Megbeszéltek egy szerdai találkozót. Másnap azonban jött a hír, hogy az éjszaka folyamán váratlanul elhunyt.

Hat évvel később jött az ötlet, hogy készüljön el a könyv, melyet most a barátai írtak meg róla, a munkásságáról, mindarról a szellemiségről, amit ő adott Kecskemétnek, a kecskemétieknek.

Szilágyi Áron dorombművész, a Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője is felidézte a közös munkájukat, barátságukat, mely 2010-ben kezdődött el. Az emlékek megidézése során kiemelte: Farkas Gábor mindig pörgött, lelkesen végezte munkáját. Fiatalosan gondolkozott, tudta, milyen közösségteremtő dolgokra van szükség a városban. Amit kigondolt, nemcsak kimondta, de meg is csinálta. Sok-sok emléke van arról, hogy Európát járva egy-egy jó példát látva azonnal beindult a fantáziája, és rögtön cselekedett is a megvalósulásáért. Mindig azt mondta, ha probléma van, nem kell izgulni, a megoldást kell keresni, aktívan.

A pódiumbeszélgetés után tisztelői, további barátai, munkatársai idézték fel a vele való közös munkát.