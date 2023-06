Június 21. és 25. között zajlik a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, több helyszínen. Belgium lesz a díszvendég. Három blokkban ismerkedhet meg a közönség a szakmával, az ottani animáció találékony, játékos, szépséges, intelligens, hiteles és humoros alkotásaival, de a kortárs kínai, argentin és német animáció legjobbjai is műsoron lesznek, és a tavalyi Annecy fesztivál legjobbjait is levetítik. Az ötnapos ingyenes összművészeti rendezvényen a közel 60 órányi filmen túl olyan könyvek bemutatójára kerül sor, mint Varga Zoltán Macska-egér játékok című műve Ternovszky Béla világáról, Orosz István Apakönyv című írása, Cakó Ferenc Életmű kiadása vagy A magyar képregény 150 évét bemutató izgalmas összefoglaló kötet. A Kaláka és Bohém Ragtime Band koncertje tovább színesíti a fesztivál programját.

A sajtótájékoztatón Mikulás Ferenc, a KAFF fesztiváligazgatója, a Kecskemétfilm Kft. ügyvezetője felelevenítette a múltat, a kezdeteket. Egészen 1942-ig ment vissza időben, amikor is Kecskeméten, a Művészetelepen dolgozott Mátis Kálmán, aki animációs filmeket készített. Így kezdődött Kecskeméten az animáció története. 1970-ben dr. Matolcsy György, a Pannonia Filmstúdió igazgatója kérte fel arra, hogy egy műtermet létesítsen Kecskeméten. Sem ember, sem épület nem volt erre. Akkor még nem is sejthették, hogy 53 év múlva ilyen rangos fesztivált rendeznek – mondta Mikulás Ferenc. Kiemelte: a stúdió mellett egy animációs kultúra is kialakult Kecskeméten. Nemzetközi szinten egyre kiemelkedőbbek az animációs filmek, a magyar alkotások is szép eredményekkel szerepelnek.

A KAFF idén is összművészeti, a filmeken túl lesznek kiállítások, workshopok, szakmai találkozók, zenei műsorok és gyerekprogramok. Két este, pénteken és szombaton 22 órakor fényanimációba öltöztetik a Városháza homlokzatát. A gyerekek elkészíthetik saját rajzfilmjüket is workshopok keretében. Kapcsolódik hozzá az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által szervezett Hungarikum Fesztivál, melynek keretében a már hungarikumnak megválasztott Magyar Népmesék is láthatók a Főtéren.

Mikulás Ferenc hozzátette: Kodály egykoron azt mondta, a zene legyen mindenkié. Ő vallja: az animáció is legyen mindenkié.

Éppen ezért széles körben elérhetők a filmek, sőt a zsűri munkájába is bevontak fiatalokat, lesz külön diákzsűri. Sőt a közönség is szavazhat. Kecskemét környező településeire visznek ki filmeket, hogy az ott élők is bekapcsolódhassanak.

Az idei fesztiválra 420 filmet neveztek be 32 országból, ebből 279 alkotás magyar.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere beszédében hangsúlyozta: a KAFF még színesebbé, érdekesebbé teszi a város kulturális és közösségi életét. Az animációs kultúra fontos szerepet tölt be a város életében, öregbíti hírnevét, értékeik pedig gyarapítja.

A társintézmények közül először Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, a Katona József Könyvtár igazgatója szólt. Örömét fejezte ki, hogy számos programnak adhatnak helyet. Barta Dóra, a fesztiválközpontként is működő Hírös Agóra kulturális központ ügyvezetője elmondta: a kezdetektől karöltve, egymást erősítve tudják az animációt egyre intenzívebb formában kibontakoztatni. Fontos is, hogy minél szélesebb körben ismertessék, bemutassák mindezt, hiszen a mai gyerekek is képekben gondolkoznak. A KAFF ráadásul nagyban hozzájárul, hogy Kecskemét felkerüljön Európa kulturális térképére. A fesztivál ideje alatt a Hírös Agórában, a hozzá tartozó Ifjúsági Otthonban és a Kápolna Galériában is lesznek kiállítások, vetítések, gyerekprogramok és szakmai fórumok.

Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára szólt a KAFF-hoz csatlakozó Hungarikum Fesztiválról, melyre idén már tíz vármegyéből érkeznek kiállítók és partnerek. A Magyar Népmeséket a főtéren, a Tér a térben területen vetítik majd le délutánonként, este pedig további filmek peregnek. A sajtótájékoztató végén levetítették az elmúlt 15 fesztivál szignálfilmjeit.