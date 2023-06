Az időjárásnak köszönhetőn inkább este felé mentek ki a családok a rendezvényre. A gyerekek nagy örömére a tűzoltó autóba is beülhettek a kicsik. Megtekinthették azt a járművet is, amely kiválóan teljesített a 11 évvel ezelőtti bugaci erdőtűz ellen vívott heroikus csatában. Ahogy mesélték a szakemberek a keceli – több mint 30 éves − jármű olyan helyre is képes volt felkapaszkodni a buckás terepen, ahol egy sokkal fiatalabb, korszerűbb jármű nem tudott. De előfordult olyan helyzet is, amikor segítséget nyújtott egy másik tűzoltó autónak, amelynek a számítógépes programja éppen lefagyott. A keceli gép, mivel egyszerűbb, így kézi erővel lehetett a tűzoltást indítani. A hadsereg toborzói is kint voltak a rendezvényen. Másnap, vasárnap jóval többen látogattak be a város közepére, ekkor traktorokat és más régi de jó állapotban lévő autókat nézhettek meg az érdeklődők.