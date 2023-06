Mint arról már mi is beszámoltunk, tavaly vált a tűz martalékává Erdélyben, Felsősófalván a református közösség ház, mely 30 éven át volt a kecskeméti széchenyis diákok százainak szálláshelye a gasztrotúrák alkalmával. Ács Imre, a Széchenyi István Technikum mesterpedagógusa, szakács nemzedékek atyja, az említett gasztronómia-történeti gyűjtőtúra megálmodója és vezetője maga mesélt a főzés után a tragédiáról és a kecskemétiek segítségnyújtásáról.

– Az általunk oly kedvelt közösségi ház lelkésze, amikor tavaly felhívott a tragédia után, igyekeztem mielőbb a magam módján segítené. Annyira meghatódott azon, és nagy megtiszteltetésnek vette, hogy mi kecskemétiek szívükön viseljük az ő gondjaikat – jegyezte meg Ács Imre, majd további részleteket árult el.

– Az élet úgy hozta, hogy épp a postára menet az adománycsekkel, összetalálkoztam Szamler László önkormányzati képviselővel, akinek meséltem az esetről. A civil szféra aktív képviselőjeként és önkormányzati képviselőként egyaránt mellém állt, és azóta már két jótékonysági megmozdulást is szerveztünk. Először tavaly év végén egy jótékonysági koncertet, a közelmúltban a nyugdíjas juniálison egy jótékonysági főzést. Most pedig Hamzáné Lakó Judit, a Hungarikum Fesztivál főszervezője, az Aranyhomok Kistérség Egyesület titkára adott helyet nekünk az újabb jótékonysági főzéshez. Több piaci árus is támogatott minket alapanyagokkal a gulyás elkészítéséhez – avatott be a részletekbe a neves szakember.