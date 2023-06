Erről Kirtyán Tamás amatőr madarász szakember mesélt, aki június 23-án nézi végig – gólya roadshow keretében – a fészkeket a nemzeti park szervezésében. Ekkor meggyűrűzik a madarakat, ezt az érdeklődők is megtekinthetik. A falu azért is kedves a gólyáknak, mert nagyon sok fészek közül válogathatnak a március közepén hazatérő kedvenceink.

Tavaly például 24, míg az idén néggyel több oszlopon lévő lakóhelyre költöztek a hosszú csőrű állatok. Nem volt hideg, nem volt jégeső, viszont elegendő eső is lehullott, így nagyon kedvezően alakultak azok a körülmények, amelyek a tojások költését elősegítették. Általában egy fészekben három kismadarat tudnak felnevelni a szülők.

Akasztó körül a halastavak, a vizes élőhelyek, csatornák mind paradicsomi állapotot biztosítanak a fiókák neveléséhez.

Kirtyán Tamás megjegyezte, hogy Kiskőröst is megnézi. Ott tavaly négy család lakott, de az idén hét fészket foglaltak el a gólyák. Nem régen már szemlélődött, és egy Németországban meggyűrűzött madarat is látott, amely Akasztón a Csengődi út mellett fészkelt tavaly is, és visszatérve megint a falut választotta költésre. A megjelölt madarak hatalmas utat képesek megtenni, amikor sok évezredes reflexeiknek engedelmeskedve elindulnak dél felé. Találtak olyan állatot, amely Izraelig repült, de olyat is, amely Dél- Afrikából fordult vissza. A kis gólyák néhány hete keltek ki tojásokból, a szárnyaikat már próbálgatják, de megerősödésükhöz kell még néhány hét. Ekkor hagyhatják el a fészket, hogy a szülőktől megtanulják a békák és a halak vadászatát.