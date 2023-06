Kerekes Vilmos és Kerekes Zsolt szerint, jó érzés, hogy van egy ikertestvérük. Néha megérzik ha a másikkal történik valami szokatlan. Volt olyan, hogy egyikőjük karambolozott, a másik pedig éjszaka felriadt álmában.

– Mindig jó, hogy van valaki akivel mindent meg lehet beszélni. Igaz, hogy van egy nővérünk is, de ettől függetlenül valahogy mi sokkal jobban össze tudunk hangolódni több mindenben. Igaz, hogy én már nem Baján élek, de attól függetlenül bármikor, bármit, és azonnal reagálunk egymás dolgaira – mondta Kerekes Vilmos. Hozzátette, hogy néha megérzik, ha a testvérrel történik valami. Az iskolai csínyekről kiderült, hogy ők nem cserélhettek helyet feleléskor, az iskolai köpenyre rá kellett varrni a monogramjukat, a tanárok kérésére.

Hozzátették, hogy az élet bármilyen területén, esetleg idegen helyen is mindig volt egy ismerős arc mellettük, ez minden helyzetben megkönnyítette a beilleszkedést. Az ismerősök, barátok száma sokkal könnyebben bővül egy ikerpárnak, hiszen nem csak a saját, hanem a testvér ismerősei is ráköszönnek, később pedig már barátként üdvözlik egymást. Többször előfordult az is, hogy csak az ikertestvérükre gondoltak és már csörgött is a telefonjuk.