A Ciróka Bábszínház Bábmulatos Extraordináriumot rendezett a Múzeumok Éjszakáján. Az olasz Bruno Leone Pulcinella című bábelőadása a legkisebbeknek is szólt, csakúgy, mint Sarkadi Bence Világjáró marionettjei. A Nagyteremben a dán Sofie Krog Diva és a Magamura Alkotóműhely Johannes Doktor Faust című előadásai a felnőttekhez is szóltak. A Ciróka Múzéj programját a Sex in the Black Hole koncertje zárta az udvaron.

A Bozsó Gyűjtemény szokásosan gazdag programkínálattal várta a Múzeumok Éjszakája résztvevőit. Időszaki kiállításokat tekinthettek meg a betérők: a Műterem metamorfózis – Bozsó 100 Emlékév című kiállítás műterem a képzelet és valóság határán, melynek ajtaját a Múzeumok Éjszakáján nyitották ki. Bozsó János festőművész egykor létező műtermeinek emlékanyagából megalkottak egy sohasem volt valóságot. A Nagybányaiak – A magángyűjtő és a múzeum találkozása, Válogatás Kemény Gyula magángyűjteményéből című tárlatot is végigjárhatták a betérők.

Az udvari Kultúrpiacon a Kóborló Könyvesbolt kirakodó kínálatából válogathattak a vendégek. A múzeumpedagógiai élményprogram keretében gyermekfoglalkozást tartott Hájas Réka művésztanár Motívumok körül forog a világ címmel, ahol a régi minták új formába költöztek.

Késő este Aktok a falon címmel tartottak tárlatvezetést a Nagybányaiak időszaki kiállításon. A Nagybányán alkotó művészek felfedezték a szabad természet ihlető hatását és a meztelen test ábrázolása is friss szemlélettel, új kontextusban jelent meg műveken. A Bozsóban szokás szerint a múzsákhoz vezető kocsmakert várta a betérőket.