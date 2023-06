Az eseményen részt vett a mexikói nagykövetség kulturális ügyekért felelős attaséja, Javier Alfredo Vázquez Paniagua Govea, Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke és Vörös Szilárd polgármester. A fesztivál szervezője, megálmodója Romfa-Müller Gabriella oktató, aki meghonosította a spanyol életérzés szeretetét az intézményben.

Mexikói ételekkel készült a mexikói nagykövetasszony, de érkezett egy néptáncosnő is a küldöttséggel, aki mexikói folklór táncot mutatott be. Olyan sikere volt, hogy a lányokat is oktatta néhány lépésre, külön mexikói népviselethez tartozó szoknyákat is hoztak a diáklányoknak. Bikarodeó verseny, csilievő verseny és egy spanyol produkció színesítette a rendezvényt.

Don Quijote és hű fegyverhordozója, Sancho Panza figurája elevenedett meg a megnyitó perceiben, amikor a jó szándékú idealista, a szélmalommal is megküzdött.

Fotó: Márton Anna

A mexikói nagykövetasszony beszédében két kapcsolatra hívta fel a figyelmet, amitől otthon érzi magát: az egyik, hogy Baja közelében van és Mexikóban is van egy Baja-California nevű megye, a másik, a kukorica, ami természetesen Mexikóhoz kapcsolódik. Az is közös a mexikóiakban es a magyarokban, hogy egyszerre több közös dolgot csinálnak, a fesztiválon is több dologgal készültek és az emberek kedvessége is nagyon hasonló a mexikóiakhoz és nagyon szeretné ha a jövőben szorosabb kapcsolatot tudnának ápolni Mexikó és a Bács-Kiskun Vármegye között, szeretné ezt jobban kiépíteni és nagyobb hangsúlyt fektetni rá.

Végül kifejezte háláját, hogy felkarolták a fesztivált a szervezők, a tanárok, hozzátette, hogy ő hozott finom mexikói ételeket, különböző szószokat, amik valóban eredeti mexikóiak. Saját kezével készített szószokat is hozott. Hallott a csilievő versenyről is, amire rendkívül kíváncsi volt. Mindenkinek azt kívánta, hogy érezze nagyon jól magát ezen a gyönyörű napon.

Spanyolt is tanulhatnak a diákok

Az egész napos rendezvényt az intézményben a spanyol nyelvet tanuló diákoknak és a jutalmazott gyerekeknek szervezték. A Bajai Szakképzési Centrumban spanyolt is tanulhatnak a diákok, jelenleg már 40-80 diák tanul folyamatosan spanyolt, második idegennyelvként. Tavaly külön tanévzáró ünnepélyt rendeztek a diákok részére.

– A tavalyi ünnepségünket akkor megtisztelte a mexikói nagykövetasszony, illetve a spanyol nagykövetségről is eljött a kulturális attasé. A felsőszentiváni polgármestertől tavaly is kaptunk támogatást. Ebből adódóan úgy gondoltuk, hogy az idei év legszebb alkalmi helye lehetne itt Felsőszentivánon a szélmalom és környezete és így a polgármester úr invitálására befogadta ezt a tanévzáró ünnepségünket – mondta hírportálunknak Valterné Pataki Gabriella főigazgató.

A Bajai Szakképzési Centrum három iskolájából idén a spanyolországi Andalúzia tartomány Cordoba városában voltak Erasmus programon a diákok, ez is hozzátett a lelkesedésükhöz, hogy megismerték, megszerették a spanyol életvitelt.

A fiatalok az irigylésre méltó nyugalmat, derűs életszemlélet, a családi összetartás, a zenei sokszínűséget emelték ki, a spanyolorzsági tapasztalatokból.

A Bajai Szakképzési Centrum mind az öt intézményében online formában zajlik a spanyol oktatás.

– Egyre jobban növekszünk, már van kezdő és haladó szint-mondta lapunknak a szervező Romfa Müller Gabriella spanyol-angol oktató, Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola tanára, aki Mexikóban nőtt fel, édesapja Mexikóban volt diplomata.