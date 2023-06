Péntek a Bozsóban és a könyvtárban

Szintén pénteken a Bozsó Gyűjteményben 16 órakor kezdődik a Családban marad! című tárlatlátogatás és kézműves foglalkozás. A Bozsó Gyűjtemény tárlatainak vezetett megtekintése után a természet inspirációjában együtt alkothat a család apraja nagyja.

A Katona József Könyvtárban 17 órakor kezdődik Iványosi-Szabó Tibor: Egy hódoltsági mezőváros lehetőségei és kálváriája: Kecskemét a kora újkorban című könyvének bemutatója. A kötet szerzője a közelmúltban elhunyt Dr. Iványosi-Szabó Tibor akadémikus, a megyei levéltár egykori igazgatója. A kötet a korabeli mezőváros 16–17. századi életéről, gazdaság- és társadalomtörténetéről szól, megkapta a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2022-es év szakmai kiadványának díját.

A kötetet bemutatják: prof. dr. Kurucz György, dr. Rigó Róbert és dr. Szabó Attila.

Szombaton a városházán

Szombaton további programok várják az érdeklődőket. 10 és 17 óra között zajlik a Szecessziós kalandtúra városi felfedező játék, mely során kiderül, mit jelent a szó: szecesszió? A túra a Városháza Látogatóközponttól indul és a Cifrapalotához érkezik. A túra egyénileg járható végig, a füzeteket a Városháza Látogatóközpontban lehet átvenni.

11 órakor újra lesz Városházi kulisszatitkok – barangolás a felújított Városháza épületében című program, a 75 perces séta során sok titokra fény derül.

Romkerttől a könyvtárig

11 és 17 óra között a Romkertben Molyolda – régmúlt játékaink című program mindenkit visszarepít az időben, kb. 100 évet. A régmúlt idők játékai visszahozzák a századelő hangulatát.

11 órakor látható a Körülöttünk forog a világ! – Gyereket a magasba! elnevezésű országos flashmob a Főtéren.

A Katona József Könyvtárban 11 órakor Lezsák Sándor: Szellemfalu és egyéb jelenések című könyvének bemutatóját tartják meg. Lezsák Sándor költő-drámaírót mindig is foglalkoztatta a Kárpát-medence zivataros történelme. Történeteiben felhívja a figyelmet a múltbéli rossz döntések sorozataira, az emberi megaláztatások végeérhetetlen tárházára, miközben szól a vidék rehabilitációjáról, az idősek kiszolgáltatottságának enyhítéséről és egy emberhez méltó élet kivívásáról is, melyekhez a kulcs mindig a közösség erejében rejlik. A kötet szerzőjével beszélget: dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás folyóirat főszerkesztője.

Történelem emlékei

15 órakor indul a szecessziós séta a főtéren ifj. Gyergyádesz László Móra Ferenc-díjas művészettörténésszel. A séta során az ismert szakember a Városházától (Lechner Ödön) kezdve, a Cifrapalotán és az Iparos Otthonon (Lechner-iskola) át, az Újkollégiumig vagy éppen az egykori Városi Kaszinóig (ún. „Fiatalok” elnevezésű csoport) időrendi sorrendben mutatja be Kecskemét főterén a magyar szecessziós építészet két évtizeden át tartó kalandját.

A városházán 16 órakor A növényi ornamentika szerepe és megjelenése a népművészetben címmel tart előadást a szecesszió világnapjához kapcsolódóan Kósa Klára, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

A városháza díszudvarán 19 órakor Szabó Balázs és Bandája ad koncertet.

A gyerekekre is gondoltak

Az ünneplésből szombaton a Szórakaténusz Játékmúzeum és Játékműhely is kiveszi a részét. A szecesszió világnapja alkalmából június 10-től megtekinthető „Grabóka – Szecessziós kincsek Grabowieczky Leon játékműhelyéből” című időszaki kiállítás. 10 és 16 óra között a tárlat keretében eddig nem látható, gyönyörű szecessziós mintákkal díszített rajzaiból, játékterveiből tekinthető meg válogatás. A kiállításhoz kapcsolódóan 10 és 16 óra között óriás kifestő és Grabóka puzzle várja a gyerekeket.

Ugyanitt 10.30-kor kezdődik A táltos kecske című interaktív mese Tassy Lillával. 11 órától bábkészítésen vehetnek részt a kicsik. A Táltos kecske című mesében megismert mesehős jelenik meg a Grabóka játékfigurák alapján mozgatható papírbáb formájában. A tárlathoz előadás is kapcsolódik. 15 órakor Egy pöttynyi szecesszió - Pöttyemberke és társai című programon megtudható: hogyan élednek újjá a vitrinben és a tervrajzokon lévő játékok? A beszámoló kitér arra is: hogyan zajlanak Grabóka-játékok restaurálásai.