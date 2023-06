Stílusosan a kiskunhalasi kadétok fogadták a látogatókat, velük szemben ott állt a honvédségi toborzóautó is. A fegyverek iránt érdeklődők nemcsak kívülről tekinthették meg a kiállított tárgyakat, de például a harci és a szállító helikopterekbe be is mászhattak a kíváncsiak.

A T-72 es harckocsiba szintén beleülhettek a látogatók. Ez azért is érdekes jármű, mivel a mostani orosz-ukrán háborúban ehhez hasonló fegyvereket láthat az televíziónéző. Kitelepültek német és amerikai hagyományőrző csoportok is. Az ottani „ katonák” korabeli egyenruhában mutatták be a fegyvereket, a sátrakat, a mindennapos katonai léthez szükséges tárgyakat is. A magyar hagyományőrzők géppuskákat, távcsöves puskákat mutattak be, amelyek a főleg a fiúk érdeklődését keltették fel.