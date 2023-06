Kedden délelőtt rendezték meg a Szent László határőrnapi megemlékezést Kiskunhalason. A határőrség évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a dél-alföldi mezőváros életében, ahol előbb a Kiskunhalasi Határőr Kerület, majd a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság központja működött. A város központjában pedig a Határőr Dózsa Sportegyesületnek is helyet adó lovasbázis, ahol szintén évtizedeken át képeztek rendőr és határőr szolgálatra lovakat, a hazai lovasversenyek egyik kiemelt bázisa is volt, ahogy ma is fontos szerepet játszik a lovaspark a nemzeti és nemzetközi lovassport életében.

Alig volt olyan család a városban, amely valamilyen módon ne kapcsolódott volna a határőrséghez. Ugyan 2007 óta hivatalosan megszűnt a határőrség, azonban a határőr hagyományok nem tűntek el a városból. A határőrségnek állít emléket a határőrnapon a Mártírok úti bázison kialakított és ünnepélyes keretek között felavatott Fráter Sándor Rendészeti Emlékszoba, ahol az egykori alezredes személyes gyűjteményét állították ki, valamint a határőrségnél rendszeresített eszközöket, egyenruhák, használati tárgyakat. Fráter Sándor alezredes egyik meghatározó személyisége volt a határőrségnek és a halasi lovassportnak.