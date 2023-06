Múltidéző 10 perce

Három évszázadot ölel fel a kecskeméti Kodály Intézet történelme

Kecskeméten ismét nagy sikerrel rendezték meg a Hungarikum Fesztivált a héten. Ennek apropóján egy hungarikumhoz kapcsolódóan nosztalgiázunk. A hungarikumok között szerepel a Kodály-módszer is, a neves zeneszerző pedig szorosan kötődik Kecskeméthez. A hírös város neves épülete a Kodály Intézet, melynek múltját mutatjuk most be múltidéző cikkünkben.

Kéttemplom köz, jobbról látható a Kodály Intézet Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Kecskeméten, a Kéttemplom köz egyik meghatározó épülete a Kodály Intézet, mely 48 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, és azóta világhírnévre tett szert. Az arra járók talán nem is sejtik, hogy az épület egykoron ferences kolostor volt, története pedig 287 évre tekint vissza. Sebestyén Imre kecskeméti képeslevelezőlap-gyűjtő hagyatékában is több képeslap található az épületről, ez is bizonyítja, hogy szívesen használták a város népszerűsítésére. Időutazásunkhoz a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük alapul. Kolostori múlt A Kodály Intézet a Barátok temploma szomszédságában található. A történelmi források szerint: a 18. század második felében a ferencesek teljesen átalakították és kibővítették a Barátok templomát, ennek köszönhetően a gótikus jegyeket a barokk stílus váltotta fel, és 1799-ben – copf stílusban – a tornyot is megmagasították. A „Szeraficus Szent Ferentz szerzetesbéliek” a templom déli oldalához rézsűs irányban kapcsolódó rendházat – egy korábbi faépület helyett – tartósabb anyagokból 1700-36 között építették fel, több ütemben. Mindezt egy emléktábla is örökül hagyta: „Ezt a rendházat a Kecskeméten lakó barát atyáknak építették fel 1736 májusában.” A barokk stílusban épült ferences kolostor egyik jellegzetessége volt a késő középkori védőtorony a kolostor keleti részén. Ez a torony lehetett Kecskemét legrégebbi, világi kőépülete. Az épület belső tereiben alig találunk díszítést, ami annak köszönhető, hogy a koldulórendi hagyományoknak megfelelően akkoriban a funkcionalitást helyezték előtérbe. Kivétel azonban akad: az egykori refektórium, a közös ebédlő, ahol egy 1761-ben faragott, rokokó kőkapu, illetve stukkódíszes mennyezet található. Az 1761-es évhez még egy esemény kötődik. A házfőnök celláját összekötötték a templom sekrestyéjével, mely alá egyébként 1700-ban építettek kriptát, ahová 1788-ig temették az elhunyt barátokat. A Szent Ferenc fiainak kolostora egészen 1950 októberéig működött. A Kodály Intézet homlokzata régi képeslapon

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka Új funkciókkal bővült a régi épület Az épület ezt követően egy teljesen új funkciót kapott. Megmentve a lebontástól 1973–1975-között teljesen felújíttatták, a terveket Kerényi József építész készítette el. A felújítás során az értékek megőrzésére nagy hangsúlyt fektettek, a régi épületbe „beleálmodták” az új funkciót. Így váltak a kolostor földszinti és emeleti celláiból az intézet elmélyült munkára alkalmas tantermei, hálószobái, a refektóriumból pedig előadóterem. Új főbejáratot is kialakítottak egy hozzá kapcsolódó vasbeton híddal, ami tökéletesen illeszkedik a műemléki környezethez. A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet nyilvános működését 1975-ben a III. Kodály Szemináriummal kezdte meg. Az első nemzetközi szemináriumnak Kecskemét egyébként – Kodály Zoltánné kezdeményezésére – 1970-ben adott otthont. Az intézetben a falak hófehérsége, a boltozatok lágyan hajló íve ünnepi hangulatot biztosít. Mindehhez hozzájárul természetesen a Kodály életét és munkásságát bemutató kiállítás, illetve a szép bútorzat és az a sok-sok értékes művészi alkotás, melyek mindegyike teljes összhangban van épület hangulatos megjelenésével. A Kodály Intézet díszterme

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka Világhírű intézet A Kodály Intézet kiváló hírneve világszerte ismert. Az évszázados falak között, a hársfás belső udvarban vagy a hajdani refektóriumban különösen hangulatos nyilvános hangversenyeket rendeznek. Emellett az intézet 1975-ben azzal a céllal kezdte meg működését, hogy Magyarországon és külföldön segítse a Kodály-életmű fontos részét képező zeneoktatási eljárás, az úgynevezett Kodály-módszer terjesztését és továbbfejlesztését. Az eltelt közel fél évszázadban egy-két éves bentlakásos továbbképzéseken és a Kodály-szemináriumokon több ezer hallgató vett részt. Főként japán, angol, görög, dél-koreai, amerikai, spanyol zenepedagógusok érkeztek a kurzusokra. Az épület jelenleg felújítás alatt áll. A magyar zenei köznevelés alapja Végül néhány gondolat Kodály Zoltánról. 1882. december 16-án született Kecskeméten, a mai vasútállomás emeleti részén. A kecskeméti állomás hangulatos, tagolt tetőszerkezetével, az oromzatok fafaragásával és a peronrész öntöttvas oszlopaival a szecessziós építészet egyéni megnyilvánulása. Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazódtak meg és mentek át a gyakorlatba azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult.

