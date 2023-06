Az ünnepség résztvevői bepillantást nyerhettek az intézmény életébe, és fényképes kiállítással is felidézték az elmúlt 30 év emlékezetes pillanatait. A felvételek mellett láthatóak voltak azok a használati- és dísztárgyak, különböző alkotások, amiket az ott élők készítettek a fejlesztő foglalkozásokon az őket óvók, segítők közreműködésével.

Az intézményben dolgozók elhivatottságáért, magas színvonalú szakmai munkájáért mondott köszönetet Dr. Égető Annamária, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Vármegyei Kirendeltsége igazgatóhelyettese, akinek közreműködésével köszöntötték a jubiláló dolgozókat. Ajándékot vehetett át 25 éves jubileuma alkalmából Farkas Péterné, Hómanné Ádám Szilvia, Nógrádi István. Harminc éves munkájáért járt az elismerés Banga Sándor, Keresztesné Gubics Mária, Várszegi Beáta és Molnár Tamás részére. Nagy taps köszöntötte Farkas Antalnét és Kemenes Tamásnét, akik 40 éve végzik munkájukat.

Az ünnepi műsor közreműködői a székhelyintézmény, a kiskunhalasi Nefelejcs Otthon, a tompai Rózsakert Otthon és a kalocsai otthonok ellátottjai voltak, akik bemutathatták zenés-táncos-prózai tehetségüket a színpadon.

A születésnapi összejövetel a már hagyományosnak mondható kerti partival folytatódott, melynek évek óta mecénása a szanki székhelyű Tooltechnik Kft. és tulajdonosai; Rékasi László és felesége Rékasiné Dr. Oláh Gizella. A hatalmas üstben Sós Dezső, közétkeztetési életműdíjas mesterszakács és segítői főzték a gulyást és természetesen a szülinapi torta sem maradhatott el.

Antológia jelent meg az ellátottak műveiből

A születésnapi ünnepségen mutatták be az Álarc nélkül című antológiát, amelyben az intézmény ellátottjainak versei, prózai művei kaptak helyet. Rajzok, festmények, kézműves alkotások fényképei is színesítik a kiadványt. A Bárka négy telephelyéről beérkezett közel 200 verses és prózai műből Kollarics Gábor művészettörténész szerkesztette az összeállítást, melynek a remények szerint lesz folytatása. Az antológia megjelenését is a Tooltechnik Kft. támogatta.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.