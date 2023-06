Június 4-én, vasárnap különleges előadásokkal, produkciókkal folytatódnak a 10. Színházi Olimpia programsora a Ciróka Bábszínház szervezésében. A felújított Városháza átadás ünnepségsorozat részeként egésznapos gyerekprogrammal várják az érdeklődőket a Főtéren, a Romkertben, a „Tér a Térben” területén és a megújult Városháza épületében. A hazai fellépők mellett négy országból érkeznek látványos és izgalmas produkciók. A részletekről a Ciróka Bábszínház adott tájékoztatást.

A megújult városháza előtti sétányon délelőtt 10 órától láthatják az érdeklődők Németország egyik legnépszerűbb gólyalábas utcaszínházi csapatát, a Stelzen Art társulatot, a Virágok és Pillangók című produkcióval.

11 órakor Keresztes nagy Árpád mesés hangszerbemutatójával folytatódik a program a városháza épületében. A déli harangszó után Pályi János, Vitéz László és az elátkozott malom című vásári játéka szórakoztatja majd a nézőket a Romkertben.

Franciaországból érkezett a 15 órakor kezdődő marionettszínházi előadás, A szökevény, amelynek főhőse egy mulatságos macska. A Teatro Golondrino társulat produkciója ugyancsak a városháza épületében látható.

A szökevény

Forrás: Ciróka Bábszínház

Ezt követi 16 órakor egy világhírű utazó szlovén bábművész, Matija Solce az E’Beh, avagy Pulcinella című előadása a Romkertben. 17 órakor a főtér „Tér a Térben” területén Méhes Csaba pantomimművész és a Brass in the Five zenekar varázsolja elő a cirkuszvilág felejthetetlen figuráit, a bűvészt, a bohócot, az állatidomárt, a kötéltáncost, a cirkuszi lovakat és a félelmetes tigrist.

A muzsika kedvelők 10–18 óra között több alkalommal élvezhetik Ivan Gontko szlovákiai bábművész, „utcai orgonamester” játékát is a főtéren, aki vándorverklijével a régi idők hangulatát hozza el.

A programot 21.45-kor a Stelzen Art látványos gólyalábas utcaszínházi produkciója zárja. Nem mindennapi előadásukban időutazók érkeznek a romantikus gőzgépek, fogaskerekek és óraművek korából.