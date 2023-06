Az új Hunyadi-kötet is megismerhető a városházi ünnepségsorozaton

Csütörtökön is sokszínű a programkínálat a június 10-ig tartó városházi ünnepségsorozat keretében. A városházán 18 órakor mutatják be a kecskeméti szerző Bán Mór Hunyadi sorozatának 12. kötetét, aminek címe: Angyal a kapuk felett. A szerzővel Kriskó János kulturális szakújságíró beszélget. Szabó Balázs Bandája 19 órától ad koncertet a városháza udvarán. A sorozat másik helyszínén, a Cifrapalotában szecessziós mintákat lehet megismerni 17:30-tól. A workshop keretében a linómetszés és nyomat készítésének technikáját is elsajátíthatják a résztvevők.