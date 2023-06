Különleges és sikeres évadot zárt a Kecskeméti Nemzeti Színház

Véget ért a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 126. évada, amely során a teátrum közel 300 előadást játszott százezer nézőnek, akik rendre vastapssal jutalmazták a produkciókat. Különleges évadot zárt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház – értékelte a mögöttük álló szezont Cseke Péter igazgató a vasárnapi évadzáró társulati ülésen. A direktor visszatekintett a színházi idény premierjeire is. Nagyszabású bemutató volt a Kőszívű című musical, melyet a pestivel koprodukcióban mutattak be és amit a kisebb színpad még drámaibbá tett. Az igen sikeres darab már túl van az 50. előadáson. Az évad többi bemutatója ugyancsak igazi közönségsiker lett, nemcsak a nagyszínházban, hanem a Kelemen László Kamaraszínházban és a Ruszt József Stúdiószínházban is folyamatosan telt házzal futottak az előadások.